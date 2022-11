Italové v Davis Cupu udolali Američany, Kanaďané otočili souboj s Němci

Zatímco Italové se v Málaze musejí obejít bez obou členů Top 20 Jannika Sinnera a Mattea Berrettiniho, Američané do Španělska dorazili s čerstvým semifinalistou Turnaje mistrů Taylorem Fritzem a semifinalistou US Open Francesem Tiafoem.



Roli favoritů ale američtí tenisté nepotvrdili. Základ překvapivému italskému úspěchu položil Lorenzo Sonego, který v úvodní dvouhře týmových dvojek zdolal 6-3 7-6 Francese Tiafoea.



Světová devítka Taylor Fritz pak sice po odvrácení dvou setbolů porazil 7-6 6-3 Lorenza Musettiho, ovšem Italové zásluhou vítězů Australian Open 2015 Simone Bolelliho a Fabia Fogniniho vyhráli rozhodující čtyřhru proti páru Tommy Paul a Jack Sock.







Italové tak v letošním Davis Cupu vyhráli i pátý zápas a po 8 letech postoupili do semifinále. O první finále od roku 1998 si šampioni z roku 1976 zahrají proti Kanadě, která po obratu zdolala Německo.



Tenisté Německa se v posledním večerním čtvrtfinále ujali nečekaného vedení zásluhou Jana-Lennarda Struffa, který nečekaně zdolal 6-3 4-6 7-6 Denise Shapovalova. Kanadu do hry vrátil šestý hráč žebříčku Félix Auger-Aliassime vítězstvím 7-6 6-4 nad Oscarem Ottem.



Krátce po půlnoci získali postupový bod Vasek Pospisil a Denis Shapovalov, kteří zvítězili 2-6 6-3 6-3 nad Timem Pützem a Kevinem Krawietzem. Německý pár přitom do té doby vyhrál v Davis Cupu všech osm utkání.



"Jsme jako naši fotbalisti. Do šedesáté minuty taky hrají neuvěřitelně, ale na konci prohrajou," řekl Krawietz s narážkou na německou reprezentaci, která na mistrovství světa v Kataru neudržela nad Japonskem vedení a nečekaně prohrála 1-2.







Kanaďané do semifinále postoupili znovu po třech letech, v roce 2019 si poprvé zahráli ve finále.



První semifinálovou dvojici vytvořili už v předchozích dvou dnec Australané a Chorvati.

• DAVIS CUP 2023 •

Málaga (Španělsko), tv. povrch / hala

čtvrteční výsledky (24. 11. 2022) • Čtvrtfinále • Itálie - USA 2-1 Sonego - Tiafoe 6-3 7-6(7) Musetti - Fritz 6-7(8) 3-6 Bolelli/Fognini - Paul/Sock 6-4 6-4 Kanada - Německo 2-1 Struff - Shapovalov 6-3 4-6 7-6(2) Otte - Auger-Aliassime 6-7(1) 4-6 Pospisil/Shapovalov - Krawietz/Pütz 2-6 6-3 6-3