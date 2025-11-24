Italský kapitán Volandri: Sinner s Musettim? Nechci o nich mluvit! Tady vyhrál jiný tým
Klíčovým okamžikem byl rozhodující duel mezi Jaumem Munarem a Cobollim. Španěl vstoupil do utkání skvěle, ale domácí jednička dokázala náročný zápas otočit (1:6, 7:6, 7:5) a přinesla Italům zlatý bod. O emocích i napětí finále mluvili po utkání na tiskové konferenci také kapitán Filippo Volandri a Berrettini.
Volandri po zisku třetí trofeje v řadě neskrýval dojetí. "Je to opravdu neuvěřitelný pocit. Ano, vyhráli jsme tři Davis Cupy, ale tento je jiný – doma, před našimi fanoušky," uvedl. "V prvních dvou jsem neplakal, ale tentokrát ano. Musím klukům poděkovat. To, co předvedli, bylo úžasné. Jsem na ně nesmírně hrdý. Něco takového jsem nezažil."
Cobolli se pak vrátil k průběhu svého vítězného zápasu. "Na začátku jsem byl trochu nervózní. Tato trofej pro mě hodně znamená. Snažil jsem se čerpat energii z lavičky i z publika. Není snadné hrát takové zápasy. Jsem šťastný, protože v klíčovém okamžiku jsem hrál svůj nejlepší tenis," řekl po životním vítězství.
Berrettini přiznal, že na lavičce byl hodně nervózní. "Bylo to stresující. Byl jsem vybrán na antidopingový test a přišel jsem o začátek zápasu. Lorenzo Sonego mi psal, že mě potřebují. Začali jsme povzbuzovat, jak nejvíc jsme mohli. To je naše síla – jsme jednotní. Nezáleží na tom, kdo hraje. Vždycky hrajeme společně," zdůraznil.
Volandri ocenil nejen týmové nasazení, ale i práci trenérů a celého zázemí. "Dělám svou práci každý den a každý rok. Těchto pět hráčů je neuvěřitelných. Za námi stojí spousta lidí. Jako kapitán mám zodpovědnost za tyto kluky i za celý národ," řekl.
Berrettini se vyjádřil i k tomu, jak výjimečný byl pro něj letošní ročník. "Každý rok je jiný. Letos mě motivovala možnost hrát v Boloni. Máme široký tým a mnoho hráčů, kteří by mohli nastoupit," uvedl.
Volandri odmítl srovnávat letošní triumf s absencemi Sinnera či Musettiho. "Nechtěl jsem mluvit o těch, kteří tu nejsou. Tady vyhrál jiný tým. Mluvím jen o těch, kteří tady jsou. Máme skvělé vztahy a vynikající hráče. Někteří, jako Darderi, tu nejsou, ale každý si zaslouží být součástí týmu. Přivést však mohu jen pět hráčů," připomněl kapitán, který dovedl Itálii k třetímu titulu v řadě a jeho výběr bude favoritem i pro ročník 2026.
