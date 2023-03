Ivaniševič nejen o zranění Djokoviče: Zpochybňování bylo směšné. Nepotřeboval nic předstírat, vyhrál by i tak

Goran Ivaniševič, kouč světové jedničky a jednoho z nejlepších hráčů všech dob Novaka Djokoviče, poskytl velmi obsáhlý rozhovor pro Tennis Majors. Bývalý wimbledonský šampion se rozpovídal o budoucích plánech svého svěřence, přípravě na antukovou sezonu, loňské deportaci a hlavně kontroverzním zranění svého svěřence, pro jehož zpochybňovače má jasný vzkaz: "Je to směšné. Nepotřeboval nic předstírat, vyhrál by i tak."

Po úspěšném vystoupení na letošním Australian Open, kde Djokovič jubilejním 10. triumfem dorovnal rekord Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí a zajistil si návrat na post světové jedničky, si musel 35letý Srb i celý jeho tým pořádně oddechnout. Trenér jednoho z nejlepších hráčů všech dob si poté vzal krátkou dovolenou, vydal se s rodinou lyžovat do Rakouska a se svým svěřencem se opět setkal před několika dny v Dubaji.



Pojďme začít tím nejaktuálnějším, turnajem v Dubaji. Co fungovalo a co ne?

V prvním zápase nehrál Novak dobře ani špatně. Byl jsem ovšem překvapen výkonem Tomáše Macháče. Nechápu, jak může být až na 130. místě žebříčku a doufám, že se brzy vyšplhá výš. V dalších dvou (s Tallonem Griekspoorem a Hubertem Hurkaczem) hrál naopak pozoruhodně.

Proti (Daniilovi) Medveděvovi mi naopak přišlo, že není mentálně v utkání tak, jak by měl být. Myslím si, že byl ovlivněn celou tou situací ohledně výjimky pro vstup do USA. V tom zápase daroval spoustu bodů zadarmo. Když hrajete s Medveděvem, musíte být připraveni na dlouhou bitvu a být trpěliví, což Novak nebyl. A když už se mu povedlo zahrát dobře, tak Medveděv skvěle zareagoval. Podle mě je momentálně druhým nejlepším hráčem světa, hned po Novakovi.

Vše je ale v pohodě. Je dobře, že se tohle stalo na menším turnaji a ne na nějakém důležitějším.



Novak tedy věděl už před zápasem s Medveděvem, že mu výjimka pro vstup do USA nebyla udělena?

Bohužel ano. Vážně se chce letos ve Spojených státech představit. Dobrou zprávou je, že zákaz vstupu pro neočkované by měl být v květnu zrušen. Pokud k tomu skutečně dojde, pak se bude Novak moct zúčastnit mnohem důležitější části sezony: US Open a přípravných turnajů.



Už jste vzdali i účast v Miami, nebo...?

Nikoli. Chce tam hrát a já bych byl šťastný, kdyby mohl. Bylo by to skvělé pro něj i pro tenis obecně. Pokud nedostane povolení, tak svět nekončí, loni tam taky nehrál (pozn. red.: v Indian Wells a Miami účinkoval naposledy v roce 2019). Teď je nejdůležitější, abychom věděli verdikt co nejdříve a mohli si naplánovat program následujících měsíců.

Já osobně si nejsem jistý, jestli by bylo dobré jet do Miami těsně před startem antukového jara. Záleží na Novakovi, v minulosti triumfoval v Monte Carlu poté, co hrál v Indian Wells i Miami. Pokud je psychicky připravený a ve svém módu bojovníka, jako v Austrálii, pak je možné všechno.

❌ => ❌



Novak Djokovič výjimku pro vstup do USA nedostal a z Indian Wells se odhlásil. Jako jeden z neočkovaných jedinců stále patří - pro americké úřady - mezi nebezpečné osoby.



https://t.co/AgG5QAIM3R pic.twitter.com/cal5WX5MDb — TenisPortal.cz (@TenisPortalCZ) March 6, 2023

Vraťme se k Austrálii. Už je to přes měsíc, jak byste popsal celý zážitek?

Abych to nějak shrnul: když si myslíte, že jste viděli už všechno, přijde něco nového. Jak už jsem dříve řekl, Novak se trochu bál reakce publika, ale všechno bylo perfektní už od našeho příjezdu do Adelaide. Srbská komunita ho v Austrálii obrovsky podporovala, bylo to jako v Bělehradu, a i australské publikum bylo skvělé. Osobně bych si dovolil říct, že největší podporu v Melbourne měl za celou dobu právě letos. Pokud nebudeme počítat tu blbost se zraněním, tak šlo všechno jako po másle.



Novak ve dnech volna vůbec netrénoval a sám přiznal, že byl velmi nervózní. Jak těžké bylo se s jeho rozpoložením během turnaje vypořádat?

Rozhodně to nebylo snadné. Já jsem na tlak zvyklý, když jste Djokovičův kouč, musíte být připraven na všechno. Bylo mi ho líto. Zranění (pozn. red.: zadního stehenního svalu) si přivodil v Adelaide a po tréninku v Melbourne se zhoršilo, konkrétně v sobotu před startem turnaje.

Myslel jsem si, že už mě nemůže po předloňském triumfu s natrženým břišním svalem ničím překvapit, ale tentokrát se překonal ještě víc, zaskočil tím nejen mě, nýbrž i doktory. Každý den strávil pět až šest hodin na terapiích, a to i ve dnech, kdy hrál zápas. Znovu tím potvrdil, jak skvělý je, vyhrál grandslam, aniž by pořádně trénoval.



Zranění Novaka vytvářelo mnoho spekulací. Co byste vzkázal těm, kteří tvrdí, že se s takovým problémem nedá hrát?

Nevím, jak tyhle lidi pojmenovat... viděl jsem reakci i některých hráčů, které snad ani nemůžu brát vážně. Novak má vše zdokumentováno - výsledky magnetických rezonancí, názory lékařů i radiologů a další věci. Teď to neplánuje, ale v budoucnu chce vše zveřejnit.

V životě je možné cokoli. Jak jsem řekl, už vyhrát s předloňským zraněním se mi zdálo nemožné, ale dokázal to znovu. Letošní zranění konzultoval s tou samou doktorkou jako to předloňské a ona tentokrát řekla, že to nechápe a nikdy v životě nic takového neviděla. Někteří lidé se prostě s bolestí vyrovnávají lépe.

Vy novináři jste viděli všechny jeho rozehrávky. Možná dvě nebo tři byly obvyklé, ale zbytek... ani nevím, jak to nazvat, prostě trefoval míč bez jakéhokoli pohybu. V zápasech bylo patrné, že některé míče vypouští a neběhá za nimi. Přesto dokázal získat titul díky perfektně agresivní hře. Nepamatuju si, že bych ho někdy viděl hrát takhle agresivně na grandslamech.

Nohu měl v nejlepším stavu ve finále, proto nehrál tak útočně a naopak spoléhal i na svou obranu. Byl to asi jeho nejméně agresivní výkon za celý turnaj, jelikož se mohl pohybovat mnohem lépe.

Lidi budou pořád mluvit a my je nijak nezastavíme. Nejdůležitější je, že Novak zvedl nad hlavu trofej. Přijde mi ale směšné, když někdo tvrdí, že během zápasu zranění předstíral. Jasně, nejlepší hráč na světě potřebuje předstírat zranění proti soupeřům, kteří by mu sebrali pár gamů. Vyhrál by i tak.

Novak mi v tomhle přijde trochu rozpolcený. Někdy chce situaci zveřejnit a jindy si všechno nechává pro sebe. Někdy to vypadá, že už si na tyhle komentáře zvykl, jindy zase působí rozhozeně. Jaký pohled na to máte vy?

Co já vím, tak chystá dokument o své cestě, zraněních a dalších věcech, tak třeba to tam zveřejní. Nakonec je to jen jeho věc, nikomu dalšímu do toho nic není. Každý se s komentáři a zprávami v médiích a zraněními vypořádává jinak. Mně samotnému přijde neuvěřitelné, že někteří nepříliš úspěšní hráči se k jeho situaci vyjadřují, místo toho aby radši byli zticha a radovali se z každého vyhraného gamu proti Novakovi.



Jak jste oslavili triumf v Melbourne?

Nic velkého. Když vám spadne takový balvan ze srdce, tak cítíte úlevu a nemáte sílu na nějakou bláznivou párty.



Jaký je plán pro antukové jaro? Novak říkal, že chce tuhle část sezony odstartovat lépe než loni.

S loňským rokem nelze ten letošní vůbec srovnávat. Žádný obyčejný člověk by asi ten loňský "nepřežil". Po tom, co se všechno stalo v Austrálii (pozn. red.: tahanice s australskými úřady a výsledná deportace), před startem antukového jara onemocněl a deset dní ležel v posteli. V Monte Carlu mohl sotva dýchat, o něco lepší to bylo v Bělehradu a v Madridu i Římě už hrál mnohem lépe, až do čtvrtfinále na French Open s (Rafaelem) Nadalem. Upřímně pořád nevím, co se v Paříži stalo, ten zápas byl zvláštní. Novak asi prostě nebyl psychicky připravený čelit Nadalovi na antuce, Nadal byl lepší a zasloužil si vyhrát.

V tomto roce je velmi důležité, aby zůstal zdravý a byl fyzicky co nejlépe připravený. Naším největším cílem je samozřejmě French Open, musí být připravený tam nechat všechno. A může to zvládnout. Nadal je na antuce největším favoritem, dokud hraje, ale pokud bude Novak připravený i po psychické stránce, může porazit kohokoli.

Kdo bude jeho největším soupeřem na antuce kromě Nadala?

Předně Carlos Alcaraz. (Alexander) Zverev hrál loni v Paříži výborně, než se zranil. Bude tam i (Stefanos) Tsitsipas, bývalý finalista. Do Paříže dorazí spousta hráčů, kteří touží po úspěchu a budou věřit, že to mohou dokázat, tedy do chvíle, než zjistí opak (směje se). Bude to zajímavé antukové jaro, pro nás je nejdůležitější, aby byl Novak na vrcholu sil v Paříži.



Sám často říkáte, že vás Novak překvapuje. Jak dlouho podle vás bude ještě hrát na nejvyšší úrovni a vyhrávat grandslamy?

Jsem si jistý, že ještě pár let ano, dejme tomu dva, tři nebo čtyři roky. Nelze říct přesné číslo. Jeho tělo je v perfektním stavu, protože se o něj neskutečně stará. Do svého režimu vždycky zařadí nějakou novinku. Podívejte se na jeho vystoupení v Melbourne, vyhrál tam sedm zápasů takřka na jedné noze a jeho výkony byly vynikající. Jeho tenis je čím dál tím lepší, a to není jen můj názor jako jeho kouče.

Tenisoví komentátoři si všimli toho samého, a co je vůbec nejdůležitější, tak to pozorují i jeho soupeři. Když řeknou, že neměli šanci, že Novakovi údery byly až moc kvalitní, že nemohli nic dělat... tihle hráči jsou třeba o 15 let mladší a pořád nedokážou Novaka porazit, když je psychicky připravený. Je prostě příliš silný.

To, jak ještě dlouho může takhle dominovat, záleží na jeho motivaci, touze a cílech... ale řekl bych, že ještě pár let určitě ano.



Djokovič a Nadal stanovují neskutečné rekordy a ještě neukončili kariéru. Jak dlouho podle vás jejich rekordy vydrží?

Novak, Nadal a Federer (Big Three) se celou kariéru vzájemně hecovali k tomu, aby byli takovými hráči, jakými jsou. Chtěli se navzájem překonávat.

Když vezmeme v potaz všechna zranění a další negativní věci, kterými si museli Novak a Rafa projít, je neskutečné, co dokázali. Pořád dominují na grandslamech. Je těžké říct, že jejich rekordy nikdo nikdy nepřekoná, ale já osobně si to nedokážu představit... zejména počet týdnů Novaka v čele žebříčku.

Pokud by nám někdo v minulosti řekl, abychom si tahle čísla jen představili, asi bychom to považovali za vtip.



Vy sám říkáte, že je to někdy s Novakem v trénincích těžké. Můžete uvést nějakou nedávnou situaci?

Dobře. V Austrálii mu parádně fungoval return. V Dubaji jsme trénovali s Félixem (Augerem-Aliassimem). Ten kluk servíroval rychlostí 220 km/h do rohů, takové podání by měli problém zreturnovat i dva lidi. Novakovi se pár returnů nepovedlo, ačkoli správně odhadl stranu.

A pak to začne. Ptá se mě proč a říká, že něco je špatně. A tím začíná ta zajímavá část tréninku, chce po mně, abych hledal řešení, to ze mě dělá lepšího trenéra. Někdy mu musím říct, aby si uvědomil, že to byl 220 km/h servis na lajnu a je těžké ho zreturnovat. Pro něj je obtížné tohle přijmout, ale je dobře, že je takhle nastavený. Proto je tak skvělým hráčem a má doma 22 grandslamových titulů.

Existuje den, kdy má Djokovič opravdu celý den volno a nic nedělá?

Možná tak, když tráví čas s rodinou. Ale během turnajů a těsně před nimi... když si dohodneme den volna, tak on vždycky říká, že bychom mohli alespoň trochu tohle nebo si případně sám alespoň nějaký krátký trénink naplánuje. Takže ve finále to den volna vlastně není. Hledáme nějakou zlatou střední cestu, nicméně stále jsme se nedostali do stádia, kdy bychom měli celý den volno (směje se). Ani si nemyslím, že k tomu někdy dojde, on prostě takový je.



Deset či 15 let po skončení kariéry, jak si myslíte, že si bude tenisový svět Novaka pamatovat?

Můj pocit je, že GOAT debata bude vždy otevřená, je totiž závislá i na osobních preferencích. Já osobně si budu Novaka pamatovat jako nejlepšího hráče všech dob a muže, který překonal veškeré hranice. Je to jako kdyby přišel z toho televizního pořadu The Twilight Zone: neuvěřitelné výsledky, neuvěřitelné údery, neuvěřitelné všechno... Když se někdy dívám, co na kurtu předvádí, tak mi to přijde nereálné, i když to vidím na vlastní oči. A on to pak nejen zopakuje, ale provede to ještě lépe. Bude pamatován jako velký bojovník, který dokázal, že všechno je možné.