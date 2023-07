Jabeurová se po další porážce ve finále grandslamů neubránila slzám. Asi jsem to prostě vyhrát neměla

"Tenhle zápas mě stejně jako ten loňský a finále US Open rozhodně naučí, jak tato finále příště vyhrát. Budu se dál učit a zůstávat pozitivní," uvedla Jabeurová. "To je to, co mě nyní drží v chodu. Kdybych z toho byla v depresích, nijak by mi to nepomohlo. Doufám, že budu jako ostatní hráči, kterým se to párkrát nepovedlo a kteří vyhráli až poté. Pokusím se zůstat pozitivní," doplnila.

Jabeurová se v utkání dopustila 31 nevynucených chyb, Vondroušová jich měla jen 13. Tenistka, kterou v Tunisku přezdívají "Ministryně štěstí", prohrála dvakrát 4:6 a nevyužila třetí šanci stát se první hráčkou ze severní Afriky a arabských zemí, která by vyhrála grandslamový titul. Vloni nestačila v Londýně na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a neuspěla ani ve finále US Open, kde podlehla Polce Ize Šwiatekové.

Po utkání vítězku čtyř titulů na okruhu WTA utěšovala i někdejší světová jednička Kim Clijstersová. "Plakaly jsme spolu i v šatně. Kim zbožňuji, je pro mě velkou inspirací a trochu jsem na ní i vyrostla. To, že si na mě našla čas, aby mi poradila a objala mě, je k nezaplacení. Celou dobu mi říkala, že sama prohrála čtyři finále, než poprvé grandslam vyhrála," líčila Jabeurová.

Tunisanka také připustila, že na ni ve Wimbledonu, kde vyřadila například Petru Kvitovou, obhájkyni Rybakinovou nebo Bělorusku Arynu Sabalenkovou, dolehl v rozhodujícím utkání tlak. "Čím více dobrých výsledků udělám, tím větší tlak cítím. Ano, cítila jsem velký stres," řekla. "Musím si z toho teď vzít to pozitivní. Některé věci si prostě nemůžete vynutit. Prostě se to nemělo stát," dodala Jabeurová.

Tuniská média psala o dalším zklamání

Ons Jabeurová prožívá další velké zklamání své kariéry, píše po vítězství Markéty Vondroušové ve finále Wimbledonu tuniský tisk. Podle něj se africká finalistka od prvního míče snažila dostat zápas pod svou kontrolu, kupila ale množství nevynucených chyb a musela se sklonit před českou nenasazenou tenistkou, jejíž výkon byl srovnatelný s těmi nejlepšími hráčkami na okruhu WTA. "Vondroušová získala svůj první grandslamový titul na úkor naší šampionky. Velké zklamání. Ale tvůj čas přijde, Ons! Příště to bude dobré," píše tuniský zpravodajský web Le Temps News.

Tuniský deník La Presse pouze krátce zaznamenává, že Jabeurová prohrála druhé finále na londýnské trávě po sobě. Podle něj se sklonila před 42. hráčkou světového žebříčku překvapivě rychle ve dvou setech.

Web francouzského sportovního deníku L'Équipe soudí, že Vondroušová předvedla vyrovnanější výkon než Jabeurová, kterou po dobře rozehraném začátku utkání ovládla nervozita. Ve třetím velkém finále v kariéře (po Roland Garros 2019 a olympijských hrách v Tokiu 2021) našla 24letá Češka klíč k vítězství, píše L'Équipe. Podle něj dnes Vondroušová méně podléhala emocím než její soupeřka, jejíž výkon ve finále byl extrémně kolísavý v návaznosti na napětí, které v daný moment v zápase převládalo.

Finále proti nenasazené hráčce se přitom pro Tunisanku jevilo jako "šance století", aby získala první vytoužený grandslamový titul nejen pro sebe ale i pro africký kontinent. Velmi rychle bylo jasné, že podání v tomto zápase nebude výhodou, poznamenává francouzský list k zápasu plnému ztracených servisů na obou stranách. Skóre prvního setu nejprve připomínalo jojo, na jeho konci ale už bylo zřejmé, že Jabeurová cítí, jak není schopná se srovnat s technikou vlastní hry. Když na ni dolehlo napětí, nedokázala dostat míček z rakety a chyby se začaly hromadit, uvedl L'Équipe.