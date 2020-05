Jak koronavirus ovlivnil tenisový svět? Co bylo zrušeno, co se odložilo, co nás čeká?

Pandemie nového typu koronaviru negativně ovlivnila celý svět. Jak se dotkla toho tenisového? S čím v letošní sezoně nemůžeme počítat, které turnaje stále mají šanci na uskutečnění a jak by mohl vypadat zbytek sezony? Připravili jsme pro vás krátký přehled.

Zrušení

- Zrušeno bylo celé antukové jaro a také travnatá část sezony včetně slavného Wimbledonu. Zatímco některé z turnajů mají stále šanci na podzimní termíny, Wimbledon se s jistotou nebude hrát poprvé od druhé světové války. Dalším nepříjemným faktem je, že se letos stoprocentně nebudou konat ani největší tenisový turnaj na našem území v pražské Stromovce, Masters v Monte Carlu či ženská část Rogers Cupu v kanadském Montréalu.



Odložení

- Zatímco výše jmenované turnaje se budou konat nejdříve v sezoně příští, některé stále mají šanci se letos uskutečnit. Již v březnu oznámili pořadatelé French Open, že svůj grandslam přesouvají na přelom září a října. Hlavní soutěž antukového vrcholu sezony by se nově měla konat od 20. září do 4. října. Po oznámení nového termínu nejspíše dojde k posunu o týden, aby se stihla i kvalifikace a byl větší prostor mezi US Open a pařížským grandslamem.

- O nový termín by měly zabojovat podniky v Indian Wells a Římě, letos by chtěli svůj turnaj uskutečnit také organizátoři turnajů v Madridu nebo Hamburku. - Podle slov šéfa ATP Andrey Gaudenziho by se mohlo antukové jaro přesunout na podzim. ATP, zřejmě v kooperaci s WTA, mají mnoho variant, které neustále přizpůsobují aktuální situaci.

- Gaudenzi rovněž hovořil o tom, že pokud se letos ještě bude hrát, mohla by se sezona protáhnout do prosince. Není však jisté, jak by se vyřešilo konání Turnaje mistrů (Londýn) a mistryň (Shenzhen).



Kdy proběhne restart sezony?

- To zatím nikdo s jistotou neumí říct. Momentálně je termín stanoven na 13. července, ale hovoří se spíše o 3. srpnu a hrozí další odložení, jelikož mnozí jsou skeptičtí, že se letos ještě vůbec bude hrát. Návrat bílého sportu může klidně proběhnout až po úspěšném vývoji vakcíny, které se můžeme dočkat klidně až za rok a půl.

- Pokud by došlo k obnovení mezinárodních turnajů v létě, tak bychom měli začít US Open Series, tedy sezonou amerických betonů, jež má na přelomu srpna a září vyvrcholit US Open. Pořadatelé obvykle závěrečného grandslamu sezony se rovněž nechtějí letošního ročníku vzdát, proto by v nejhorším přistoupili na konání za zavřenými dveřmi, tedy bez diváků, přesun termínu či jiné dějiště (nabízí se Indian Wells) než slavné Flushing Meadows.

- Více bychom se měli dozvědět v červnu, kdy padne verdikt ohledně amerického léta. Všechny žebříčky jsou teď zmraženy, dokud se tenisové dění na mezinárodní úrovni zase nerozjede.



Finanční krize

- Tenisté jsou v tuto chvíli už od začátku března bez výdělků, což je obrovským problémem hlavně pro žebříčkově níže postavené hráče. Tenisové organizace a všechny čtyři grandslamy proto vybraly více než 6 milionů dolarů a ty rozdělí mezi tenisty, kteří by se mohli dostat do existenční krize.

- Zhruba před měsíčem na sociálních sítích Roger Federer volal po spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci. Jeho nápad měl obrovskou podporu a spojení se nebrání vedení ATP ani WTA.