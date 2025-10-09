Jak to dopadne se Six Kings Slamem? Sinner, Djokovič ani Alcaraz nejsou v dobré fyzické kondici

DNES, 09:05
Téma 5
Už příští týden startuje štědře dotovaná exhibice Six Kings Slam v Rijádu, které se letos bude opět účastnit šest elitních tenistů. Pořadatelé však mají velký problém, kterým je aktuální fyzický stav většiny hráčů. Hlavní hvězdy Novak Djokovič (38), Jannik Sinner (24) ani Carlos Alcaraz (22) s největší pravděpodobností nebudou stoprocentně fit.
Jannika Sinnera a další hvězdy trápí před exhibicí zdravotní potíže (@ Hector RETAMAL / AFP / AFP / Profimedia)

Zdravotní komplikace hráčů začaly narušovat hladký průběh exhibice ještě dlouho před jejím začátkem. Jeden z původních účastníků Jack Draper, který byl v době oznámení účasti v TOP 5 žebříčku, musel kvůli zranění po US Open ukončit sezonu a pořadatelé tak hledali náhradníka. Pozvánku poté přijal až aktuálně 25. hráč světa Stefanos Tsitsipas, který se letos velmi trápí. Navíc řecký tenista kvůli fyzickému problému poslal omluvenku na probíhající Masters v Šanghaji.

Na čínskou tisícovku nejel ani první hráč světa Alcaraz, který si hned v prvním zápase v Tokiu poranil kotník a po následném triumfu dal přednost odpočinku a uzdravení. Zda bude pro exhibici v Rijádu stoprocentně připraven jisté rozhodně není, pokud by se jednalo pouze o malý problém, určitě by tak prestižní akci, jakou je Šanghaj nevynechal.

Ani jeho finálový soupeř z Japonska Taylor Fritz v posledních zápasech nepůsobil plný sil. Už v závěru zápasu proti Alcarazovi měl nějaké lehké zdravotní problémy a trápil se i na následujícím Masters, kde skončil už po druhém zápase.

Velký otazník visí také nad dalšími dvěma hvězdami, loňským vítězem exhibice Sinnerem a majitelem 24 grandslamových trofejí Djokovičem. Ital před pár dny nezvládl těžké podmínky v Šanghaji, musel skrečovat náročnou bitvu a z kurtu odcházel s pomocí fyzioterapeuta.

To Srb stále na probíhající tisícovce pokračuje a získat zde titul v oslabené konkurenci, je pro něj rozhodně větší prioritou než start v Rijádu. Navíc si v posledním duelu poranil kotník a postoupil až po náročné bitvě. Ať už na turnaji dopadne jakkoliv, určitě bude velmi unavený a jeho start je tak v ohrožení možná nejvíce.

V dobré formě není ani poslední účastník Alexander Zverev, který je sice třetím hráčem světa, ale v posledních měsících na kurtu nepůsobí ve své kůži. Pět z posledních duelů prohrál a po Tsitsipasovi má rozhodně nejslabší výsledky.

Pokud se všichni hráči i přes problémy dostaví, tak je los následující: Sinnera na úvod čeká Tsitsipas a vítěz půjde proti Djokovičovi. V druhé polovině se utkají Fritz se Zverevem a lepší z nich bude čelit Alcarazovi. Ve středu 15. října se odehrají obě čtvrtfinále, ve čtvrtek jsou na programu semifinále a v sobotu se uskuteční souboj o titul a také o třetí místo. Exhibici bude možné sledovat i na Netflixu.

V pátek se kvůli pravidlu ATP hrát nebude, jelikož tenisté nesmí na exhibicích účinkovat ve třech po sobě jdoucích dnech. Každý z účastníků dostane 1,5 milionu dolarů, vítěz získá šek v celkové hodnotě 6 milionů dolarů.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
Semi
09.10.2025 09:43
Na tento turnaj budou fit jako nikdy před tím.
Reagovat
Mantra
09.10.2025 10:56
Přesně.
Tedy
Reagovat
PTP
09.10.2025 09:21
Při neúčasti se platí pokuta ve výši poloviny startovného
Reagovat
The_Punisher
09.10.2025 10:19
Minimálně to tam odchodí a od-MTOkují
Reagovat
pantera1
09.10.2025 09:18
Já myslím, že ty opulentní odměny, je postaví do formy raz dva . Mě by teda postavily. Kabelčička od Vitóna a lodičky od Blahníka by se hodily .
Reagovat

