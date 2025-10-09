Jak to dopadne se Six Kings Slamem? Sinner, Djokovič ani Alcaraz nejsou v dobré fyzické kondici
Zdravotní komplikace hráčů začaly narušovat hladký průběh exhibice ještě dlouho před jejím začátkem. Jeden z původních účastníků Jack Draper, který byl v době oznámení účasti v TOP 5 žebříčku, musel kvůli zranění po US Open ukončit sezonu a pořadatelé tak hledali náhradníka. Pozvánku poté přijal až aktuálně 25. hráč světa Stefanos Tsitsipas, který se letos velmi trápí. Navíc řecký tenista kvůli fyzickému problému poslal omluvenku na probíhající Masters v Šanghaji.
Na čínskou tisícovku nejel ani první hráč světa Alcaraz, který si hned v prvním zápase v Tokiu poranil kotník a po následném triumfu dal přednost odpočinku a uzdravení. Zda bude pro exhibici v Rijádu stoprocentně připraven jisté rozhodně není, pokud by se jednalo pouze o malý problém, určitě by tak prestižní akci, jakou je Šanghaj nevynechal.
Ani jeho finálový soupeř z Japonska Taylor Fritz v posledních zápasech nepůsobil plný sil. Už v závěru zápasu proti Alcarazovi měl nějaké lehké zdravotní problémy a trápil se i na následujícím Masters, kde skončil už po druhém zápase.
Velký otazník visí také nad dalšími dvěma hvězdami, loňským vítězem exhibice Sinnerem a majitelem 24 grandslamových trofejí Djokovičem. Ital před pár dny nezvládl těžké podmínky v Šanghaji, musel skrečovat náročnou bitvu a z kurtu odcházel s pomocí fyzioterapeuta.
To Srb stále na probíhající tisícovce pokračuje a získat zde titul v oslabené konkurenci, je pro něj rozhodně větší prioritou než start v Rijádu. Navíc si v posledním duelu poranil kotník a postoupil až po náročné bitvě. Ať už na turnaji dopadne jakkoliv, určitě bude velmi unavený a jeho start je tak v ohrožení možná nejvíce.
V dobré formě není ani poslední účastník Alexander Zverev, který je sice třetím hráčem světa, ale v posledních měsících na kurtu nepůsobí ve své kůži. Pět z posledních duelů prohrál a po Tsitsipasovi má rozhodně nejslabší výsledky.
Pokud se všichni hráči i přes problémy dostaví, tak je los následující: Sinnera na úvod čeká Tsitsipas a vítěz půjde proti Djokovičovi. V druhé polovině se utkají Fritz se Zverevem a lepší z nich bude čelit Alcarazovi. Ve středu 15. října se odehrají obě čtvrtfinále, ve čtvrtek jsou na programu semifinále a v sobotu se uskuteční souboj o titul a také o třetí místo. Exhibici bude možné sledovat i na Netflixu.
V pátek se kvůli pravidlu ATP hrát nebude, jelikož tenisté nesmí na exhibicích účinkovat ve třech po sobě jdoucích dnech. Každý z účastníků dostane 1,5 milionu dolarů, vítěz získá šek v celkové hodnotě 6 milionů dolarů.
