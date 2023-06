Jako fénix z popela. Haddadová Maiaová porazila po obratu i Džabúrovou a je v semifinále French Open

Beatriz Haddadová Maiaová se v září 2020 vrátila po dopingovém trestu a od té doby prožívá nejlepší období své kariéry. Loni na trávě v Nottinghamu a Birminghamu získala své první tituly na nejvyšším okruhu, dále hrála finále na WTA 1000 v Torontu a postupně se vypracovala až do TOP 15 světového hodnocení.

Vytáhlé Brazilce ale pořád něco chybělo. A sice úspěch na grandslamech, na kterých ještě před dvěma týdny nikdy nebyla dál než ve druhém kole. V areálu Rolanda Garrose ovšem své maximum na majorech mnohonásobně vylepšila, ačkoli byla v posledních třech zápasech velmi blízko konci na turnaji.

Ve třetím kole likvidovala mečbol Jekatěriny Alexandrovové, v osmifinále prohrávala o set a dva brejky se Sarou Sorribesovou a po obratu musela sáhnout i ve středečním čtvrtfinále se zkušenou světovou sedmičkou Ons Džabúrovou.

Believe it, Bia! History made #RolandGarros pic.twitter.com/8Cbq2aXflO

V úvodním dějství třikrát přišla o servis a ani jednou se nedostala do vedení. V tom následujícím byl k vidění brejkbol až za stavu 5:5, kdy Haddadová Maiaová čelila dokonce dvěma hrozbám v řadě. Ty ale zlikvidovala, a přestože v další hře nevyužila setbol, set nakonec získala poměrem 7:5 v tie-breaku a utkání srovnala.

Proti očividně rozhozené Džabúrové si v závěrečné sadě rychle vypracovala náskok 3:0 se dvěma brejky. Soupeřka se však zase zvedla a následoval tuhý boj o každý game. Haddadová Maiaová byla v klíčových momentech silnější a nakonec Tunisance povolila jen jednu hru.

The first Brazilian woman to reach the Roland-Garros semifinals in the Open Era pic.twitter.com/rCsWRGahDr