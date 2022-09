Jako teprve druzí v open éře! Ram a Salisbury obhájili titul na US Open

US OPEN - Domácí Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury na US Open obhájili titul ve čtyřhře. Na newyorském grandslamu to dokázali jako teprve druhý pár v open éře. Ve finálovém souboji dvou nejvýše nasazených párů porazili nizozemsko-britskou dvojici Wesley Koolhof, Neal Skupski 7-6(4) 7-5.