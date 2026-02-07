Jasná dominance. Lehečka ani Svrčina nezaváhali, Češi jsou blízko postupu
Lehečka – Madaras 6:3, 6:4
Lehečka vstoupil do zápasu s Madarasem naprosto suverénně. Po bezproblémovém zisku svého podání prolomil svému soupeři jeho servis dokonce čistou hrou, brejk následně s drobnými problémy potvrdil a šel do vedení 3:0. Rodák z Mladé Boleslavi si v úvodu utkání často pomáhal přechody na síť, kde výměny s přehledem zakončoval.
Lehečka proti levou rukou hrajícímu soupeři dominoval především v delších výměnách, kdy držel Madarase pod velkým tlakem a jednoznačně udával tempo hry. V následujících gamech si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. Lehečka na servisu nedával švédské dvojce žádnou šanci na prolomení podání a vedl již 5:2.
Za stavu 5:3 se rumunský rodák blýskl při jedné z výměn povedeným tweenerem, favorizovaného soupeře potrápil několika vynikajícími údery, porážce v prvním setu v poměru 3:6 však už zabránit nedokázal. Lehečka proměnil čtvrtý setbol a po 39 minutách šel do vedení 1:0.
Ve druhém setu se hrál dlouho naprosto vyrovnaný zápas. Lehečka i Madaras si bez větších problémů drželi svá podání, ani jeden z tenistů se v úvodních osmi gamech nedostal k jediné brejkové příležitosti.
Rozhodující moment tak přinesla devátá hra za stavu 4:4, kdy švédský tenista poprvé v setu přišel o podání a Lehečka už nezaváhal. Za hodinu a 27 minut tak mohl slavit po výhře 6:3, 6:4 první bod pro český tým.
Svrčina – Wallin 6:1, 6:3
Výborně vstoupil do zápasu se švédskou jedničkou i Svrčina. Rozdíl více než tří set míst mezi soupeři byl od počátku jasně patrný. Český tenista si vzal obě úvodní soupeřova podání, sám si i přes drobné problémy svá udržel a rychle šel do vedení 4:0. Ostravský rodák už žádné problémy nepřipustil, úvodní sadu získal bez problémů 6:1 a šel do vedení.
Ve druhém setu to vypadalo, že zápas nabere rychlý konec. Za stavu 2:1 Svrčina vzal Wallinovi čistou hrou servis, brejk potvrdil a vedl už 4:1. Hned v následující hře navíc musel 408. hráč světa řešit další brejkovou hrozbu, nebezpečí se mu ale podařilo odvrátit.
Svrčina mohl nevyužité chvíle vzápětí litovat, když poprvé v zápase přišel o servis a bylo sníženo na 4:3. Další problémy ale favorit nepřipustil. Hned v následujícím gamu znovu uspěl na příjmu a utkání čistou hrou dovedl k hladké výhře 6:1, 6:3.
