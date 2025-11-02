Jasná záležitost. Sabalenková na úvod Turnaje mistryň smetla Paoliniovou
Sabalenková - Paoliniová 6:3, 6:1
Poslední čtyři zápasy s Paoliniovou ovládla Sabalenková bez ztráty jediného setu a ve stejném duchu vstoupila i do svého úvodního duelu na Turnaji mistryň.
Italské soupeřce vzala hned její první podání, brejk vzápětí potvrdila a ujala se vedení 3:0. Paoliniová, která nad světovou jedničkou vyhrála jen dvě ze sedmi vzájemných utkání, však neskládala zbraně.
Za stavu 2:4 ze svého pohledu i ona dokázala uspět na příjmu a snížila na rozdíl jediného gamu. Čtyřnásobná grandslamová šampionka ale už více své soupeřce v úvodním setu nedovolila.
Na ztrátu vlastního podání reagovala dalším brejkem, následně při svém servisu využila druhý setbol a po 36 minutách se ujala vedení 1:0 na sety.
Sabalenková, která na svůj premiérový titul z Turnaje mistryň stále čeká, výborně vstoupila i do druhého dějství. Paoliniové, která jako jediná hráčka na turnaji nastupuje po boku krajanky Sary Erraniové i ve čtyřhře, stejně jako v prvním setu znovu sebrala hned úvodní podání.
Vzápětí sice i ona musela hned dvakrát čelit hrozbě ztráty servisu, dokázala si ale poradit a ujala se vedení 2:0.
A rozhodující moment zápasu přišel vzápětí. Dvojnásobná grandslamová finalistka se trápila se servisem i v dalším gamu, což vyústilo znovu ve ztrátu podání. Sabalenková už nabídnutou možnost bez problémů využila a zvýšila už na rozdíl čtyř her.
Paoliniová se k prvnímu gamu ve druhém setu dostala až za stavu 0:4, to ale bylo také vše, co jí favoritka dovolila. Sabalenková za hodinu a deset minut dovedla utkání k pohodovému vítězství 6:3, 6:1 a připsala si první výhru do skupiny.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
