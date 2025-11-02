Jasná záležitost. Sabalenková na úvod Turnaje mistryň smetla Paoliniovou

DNES, 16:41
Aktuality 5
TURNAJ MISTRYŇ - Úřadující světová jednička Aryna Sabalenková (27) vstoupila do Turnaje mistryň v Rijádu ve velkém stylu. Svou úvodní soupeřku, Italku Jasmine Paoliniovou, přehrála bez větších problémů 6:3, 6:1 a připsala si první výhru. Druhý zápas ve skupině obstarají Američanky Coco Gauffová (21) a Jessica Pegulaová (31).
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Paolini Jasmine
Sabalenková ve svém úvodním zápase na Turnaji mistryň kralovala (Wu Zhizun / Xinhua News / Profimedia)

Sabalenková - Paoliniová 6:3, 6:1

Poslední čtyři zápasy s Paoliniovou ovládla Sabalenková bez ztráty jediného setu a ve stejném duchu vstoupila i do svého úvodního duelu na Turnaji mistryň.

Italské soupeřce vzala hned její první podání, brejk vzápětí potvrdila a ujala se vedení 3:0. Paoliniová, která nad světovou jedničkou vyhrála jen dvě ze sedmi vzájemných utkání, však neskládala zbraně.

Za stavu 2:4 ze svého pohledu i ona dokázala uspět na příjmu a snížila na rozdíl jediného gamu. Čtyřnásobná grandslamová šampionka ale už více své soupeřce v úvodním setu nedovolila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na ztrátu vlastního podání reagovala dalším brejkem, následně při svém servisu využila druhý setbol a po 36 minutách se ujala vedení 1:0 na sety.

Sabalenková, která na svůj premiérový titul z Turnaje mistryň stále čeká, výborně vstoupila i do druhého dějství. Paoliniové, která jako jediná hráčka na turnaji nastupuje po boku krajanky Sary Erraniové i ve čtyřhře, stejně jako v prvním setu znovu sebrala hned úvodní podání.

Vzápětí sice i ona musela hned dvakrát čelit hrozbě ztráty servisu, dokázala si ale poradit a ujala se vedení 2:0.

A rozhodující moment zápasu přišel vzápětí. Dvojnásobná grandslamová finalistka se trápila se servisem i v dalším gamu, což vyústilo znovu ve ztrátu podání. Sabalenková už nabídnutou možnost bez problémů využila a zvýšila už na rozdíl čtyř her.

Paoliniová se k prvnímu gamu ve druhém setu dostala až za stavu 0:4, to ale bylo také vše, co jí favoritka dovolila. Sabalenková za hodinu a deset minut dovedla utkání k pohodovému vítězství 6:3, 6:1 a připsala si první výhru do skupiny.

Výsledky Turnaje mistryň

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Kuba4Win
02.11.2025 17:35
Džasmínce bych to přál víc smile doufal jsem že bude schopná konkurovat Aryně trochu víc ale od Sabelenky velmi dobrý výkon. Myslím si že s takovouhle formou TM vyhraje.
zfloyd
02.11.2025 17:09
myslím že čtvrtý zápas tutově vyhraje Američanka , klidně si na to vsadím
Kandinsky1
02.11.2025 17:07
Tři zápasy, tři debakly. To jsou mistryně jak noha
PTP
02.11.2025 17:06
Při pohledu na Arynu na titulní fotografii si říkám, že takhle nějak vypadá zfetovanej negr s letlampou.
zfloyd
02.11.2025 17:12
ty vůbec nerozumíš jemné a něžné ženské kráse
