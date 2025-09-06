Je frustrující, že nedokážu to, co dřív. Ale nevzdávám se, říká Djokovič
Do New Yorku přijel Djokovič bez většího herního rytmu a ani tentokrát nepatřil v konkurenci Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze mezi hlavní favority. Přesto znovu došel mezi poslední čtyři, stejně jako na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu.
Ani napočtvrté v letošním roce ale na vysněné finále nedosáhl. "Bohužel mi po druhém setu došly síly. Myslím, že jsem se v prvních dvou setech držel dobře, ale pak jsem odešel a on pokračoval stejným tempem. Podobné je to se Sinnerem – v zápasech na pět setů je pro mě těžké proti nim hrát, zvlášť pak v těchto fázích grandslamu," hodnotil utkání Djokovič.
"Ale nevzdám se a budu dál bojovat. Jsem spokojený se svou úrovní, ale fyzicky je to tak, jak to je. V této fázi kariéry to nemohu ovlivnit, i když se snažím být v té nejlepší možné kondici.“
Pro výkony Sinnera a Alcaraze má jen slova chvály. "Tito dva kluci jsou momentálně nejlepší na světě. Mají skvělé týmy i strategii, o čemž svědčí jejich výsledky. Není divu, že dosahují tolika úspěchů a budou se rok od roku zlepšovat."
"Pokud už musím prohrát, ať je to s jedním z nich. Je frustrující, že už na kurtu nedokážu všechno, co dřív, ale to je normální a přichází to s věkem. Tenis si ale stále užívám. Dnes jsem dostal od publika obrovskou podporu – a právě proto hraju dál. Protože mě to stále baví a cítím, že fanoušci mi věří," dodal Srb.
Finále mezi Sinnerem a Alcarazem, které začíná v neděli ve 20 hodin SELČ, tak bude zároveň soubojem o post světové jedničky.
