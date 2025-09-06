Je frustrující, že nedokážu to, co dřív. Ale nevzdávám se, říká Djokovič

DNES, 08:07
Novak Djokovič (38) ani na letošním US Open na vysněný 25. grandslamový titul nedosáhne. Nad síly srbské legendy byl Carlos Alcaraz (22), který zvítězil ve třech setech 6:4, 7:6 a 6:2. Djokovič přesto od svého snu neustupuje. "Nevzdávám to, budu bojovat,“ má jasno šampion.
Novak Djokovič se na US Open loučí s fanoušky (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Do New Yorku přijel Djokovič bez většího herního rytmu a ani tentokrát nepatřil v konkurenci Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze mezi hlavní favority. Přesto znovu došel mezi poslední čtyři, stejně jako na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu.

Ani napočtvrté v letošním roce ale na vysněné finále nedosáhl. "Bohužel mi po druhém setu došly síly. Myslím, že jsem se v prvních dvou setech držel dobře, ale pak jsem odešel a on pokračoval stejným tempem. Podobné je to se Sinnerem – v zápasech na pět setů je pro mě těžké proti nim hrát, zvlášť pak v těchto fázích grandslamu," hodnotil utkání Djokovič.

"Ale nevzdám se a budu dál bojovat. Jsem spokojený se svou úrovní, ale fyzicky je to tak, jak to je. V této fázi kariéry to nemohu ovlivnit, i když se snažím být v té nejlepší možné kondici.“


Pro výkony Sinnera a Alcaraze má jen slova chvály. "Tito dva kluci jsou momentálně nejlepší na světě. Mají skvělé týmy i strategii, o čemž svědčí jejich výsledky. Není divu, že dosahují tolika úspěchů a budou se rok od roku zlepšovat."

"Pokud už musím prohrát, ať je to s jedním z nich. Je frustrující, že už na kurtu nedokážu všechno, co dřív, ale to je normální a přichází to s věkem. Tenis si ale stále užívám. Dnes jsem dostal od publika obrovskou podporu – a právě proto hraju dál. Protože mě to stále baví a cítím, že fanoušci mi věří," dodal Srb.

Finále mezi Sinnerem a Alcarazem, které začíná v neděli ve 20 hodin SELČ, tak bude zároveň soubojem o post světové jedničky.

Alcaraz vyřídil bez ztráty setu i Djokoviče, na US Open si podruhé zahraje finále

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
QacO
06.09.2025 09:51
Djoko je jasne ze od určitého veku prichádza zmena väčšinou k horšiemu...sam tiež teraz prechádzam niečím podobným ale treba ostať pozitívny a pôjde to !!!
A taky úžasný športovec ako ty nám prinesie ešte veľa radosti. Ja si vychutnám každý zápas.
Djoko poooooóód
JLi
06.09.2025 09:54
smile smile smile smile
Sincaraz
06.09.2025 09:55
uztoje
06.09.2025 09:49
už se podívej do občanky ber to jako fakt...
alcaraz.dva
06.09.2025 09:48
Nejsi sam... to, co driv
My to taky nedokazeme
Tomas_Smid_fan
06.09.2025 09:36
jak nedokáže to co dřív? Dyť podle fotky dělá srdíčka.
Patt
06.09.2025 09:31
Myslel jsem, že bude chtít 25 GS. Je dobře, že bude dál bojovat a bude se dál znemožňovat na konci své kariéry. Už teď ztratil trochu ze své aury. Jen tak dál.
baba
06.09.2025 09:21
teda slova obdivu, být v těchto letech mezi 4 nejlepšíma, co by za to naši chlapci dali. A že už přizná i realitu, že na ně nemá? Je fakt dobrej
Reagovat
JLi
06.09.2025 09:31
Pěkný souboj generací, fakt na úrovni.
vojta912
06.09.2025 08:46
Zatím bez zranění jo? Jsem v šoku a zároveň zvědavý kdy se to zranění projeví
com
06.09.2025 08:42
Vyhodí ho v SF US Open, přileze zas v AO
JLi
06.09.2025 09:30
To je do nekonečna, že
