Je to na houby, snad se toho zbavím před Australian Open. Ósakaová vysvětlila mizerný výkon
Ósakaová bojovala hlavně sama se sebou. Bývalé světové jedničce vůbec nepomáhal servis a celkem pětkrát ho musela v souboji bývalých členek TOP 10 s trápící se Sakkariovou odevzdat. Vstup do sezony si rozhodně představovala povedenější.
"Nejsem stoprocentní, což je na houby. Měla jsem vážně dobrou přípravu před sezonou a myslela jsem si, že se mi bude dařit. Pak jsem však onemocněla. Naštěstí už jsem skoro vyléčená, ale pořád se necítím nějak skvěle," přiznala dvojnásobná šampionka Australian Open.
"Snažím se, aby to bylo každým dnem lepší. Měla jsem samozřejmě kašel, rýmu a všechny ty nepříjemné věci. Snad se toho zbavím před Australian Open. Jsem docela v šoku, že ještě nejsem zdravá. Chytla jsem to asi od dcery před Štědrým dnem," dodala momentální světová šestnáctka.
I kvůli její porážce nakonec Japonsko s Řeckem prohrálo jasně 0:3. "Je to těžké. Opravdu si vážím toho, že jsem tady a můžu být součástí týmové atmosféry. V takových soutěžích chcete pomoct a předvést nejlepší tenis. Mrzí mě, že jsem nevyhrála. Všichni tu jsme pro to, abychom ze sebe vydali to nejlepší. A když to nevyjde, tak je to fakt blbý."
Spravit chuť si může Ósakaová už v neděli. Japonsko totiž čeká v australském Perthu souboj s Velkou Británií a největší opora týmu vyzve v duelu šampionek US Open Emmu Raducanuovou.
Japonsko prohrálo s Řeckem
