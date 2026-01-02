Tsitsipas i Sakkariová neztratili ani set, Řecko si v United Cupu poradilo s Japonskem
Řecko - Japonsko 3:0
Jak Ósakaová, tak Sakkariová dobře vědí, jaké je to dívat se na tenisový svět z nejvyšších pozic. Zatímco Řekyně byla světovou trojkou, Japonka došla až na absolutní vrchol. To je ale již minulost. V současné době patří Ósakaové 16. příčka, Sakkariová se loňskou sezonou protrápila a je až 52. hráčkou světa.
Do šestého vzájemného duelu ale vstoupila lépe rodačka z Atén, když soupeřce vzala hned její úvodní podání a šla do vedení 2:0. Brejk však potvrdit nedokázala a brzy bylo vyrovnáno.
Od té doby se na kurtu rozpoutala bitva plná agresivních výměn od základní čáry. Klíčový moment přinesla až po téměř hodině hry desátá hra, kdy Ósakaová několika zbytečnými chybami umožnila soupeřce získat její servis a tím i první sadu poměrem 6:4.
Sakkariovou povedená koncovka prvního setu nakopla. Bývalá světová trojka vlétla do druhého setu se sebevědomím, kterým se prezentovala během svých nejlepších tenisových časů a aktivní hrou dostávala stále pasivněji působící soupeřku do defenzivy.
Ve čtvrté a šesté hře vzala Ósakaové podání a šla do jasného vedení 5:1. Mrzet ji tak nemusela ani následná ztráta vlastního servisu. Vzápětí svůj suverénní výkon opět na returnu potvrdila a po hodině a 34 minutách slavila pro Řecko první výhru 6:4, 6:2. Bývalá světová jednička se utkáním protrápila především na servisu, což gradovalo právě ve druhém setu.
Tsitsipas nezaváhal
Hůře vstoupit do zápasu s Močizukim favorizovaný Tsitsipas nemohl. O své úvodní podání přišel čistou hrou a rychle nabral ztrátu 0:2. Ani japonský tenista ale na kurtu v úvodních gamech nepůsobil jistě. Vzápětí to byl on, kdo ztratil servis, a bylo vyrovnáno.
Postupem času přebíral na kurtu iniciativu favorit. Za stavu 4:3 ze svého pohledu vzal 99. hráči světa podruhé podání a první sadu už bez problémů dovedl do vítězného konce 6:3.
I ve druhém setu měl navrch Řek. Nejdříve při svém úvodním podání odvrátil brejkovou hrozbu, vzápětí získal Močizukův servis a šel do vedení 3:1. Japonský tenista marně hledal způsob, jak svého soupeře zatlačit. V delších výměnách byl jasně horším hráčem a většinu času byl pod tlakem dvojnásobného grandslamového finalisty.
Do kritické situace se dostal za stavu 2:4, kdy prohrával už 0:40. Odvážnou hrou na síti se však dokázal z těžkého stavu dostat a udržel naději na případný obrat. Tsitsipas ale už žádné komplikace nepřipustil, sadu získal 6:4 a zajistil pro Řecko vítězný druhý bod.
Třetí bod zajistili Řecku Tsitsipas a Sakkariová v závěrečném mixu, když porazili japonský pár Nao Hibinová, Jasutaka Učijama hladce 6:2, 6:3 a zajistili Řecku v United Cupu třetí bod. Dalším soupeřem řeckého a japonského týmu bude Velká Británie.
Češi v čele s Jakubem Menšíkem a Barborou Krejčíkovou vstoupí do turnaje v pondělí, kdy se v Sydney utkají s Norskem. O den později narazí ve skupině D na Austrálii.
