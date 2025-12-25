Je zle. Fruhvirtová znovu na kolenou, vyhořela s hráčkou mimo elitní tisícovku

ITF ANTALYA – Trápení Brendy Fruhvirtové (18) nebere konce. Mladičká Češka si připsala další porážku, když v prvním kole turnaje ITF W15 v turecké Antalyi nestačila na ruskou soupeřku Annu Snigirevovou (18), které podlehla jednoznačně ve dvou setech 4:6, 1:6.
Brenda Fruhvirtová marně hledá formu (@ TK / imago sportfotodienst / Pressefoto Rudel/Robin Rudel)

Snigirevová – Fruhvirtová 4:6, 1:6

Rve se s osudem, co se dá, zatím se však Fruhvirtové návrat na ztracené pozice vůbec nedaří. Rodačka z Prahy své trápení nezlomila ani se stejně starou ruskou soupeřkou Snigirevovou, které patří až 1040. příčka světa.

V první setu sedmá nasazená Češka ještě se svou vrstevnicí držela krok, závěr setu už ale patřil její soupeřce. Ve druhé sadě se už jednalo o naprosto jednoznačnou záležitost, když Fruhvirtová uhrála jedinou hru.

Bývalá 87. tenistka světa tak prakticky přesně zopakovala svůj poslední výsledek, když 16. prosince na stejné místě také v prvním kole vyhořela s Bulharkou Julií Stamatovovou, 874. hráčkou rankingu, po výsledku 5:7, 1:6.

Krize Brendy Fruhvirtové vrcholí. Českou naději smetla tenistka z deváté stovky

Fruhvirtová si tak připsala šestou porážku v řadě, během této smutné série získala pouhé dva sety. V letošní sezoně především kvůli zdravotním problémům odehrála jen sedmnáct zápasů, pouze v šesti z nich ale dokázala zvítězit.

V současné době patří mladší ze sester Fruhvirtových 809. příčka, její o dva roky starší sestra Linda je 134. hráčkou světa.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
tommr
25.12.2025 16:52
"Fruhvirtová si tak připsala čtvrtou porážku v řadě ..."

pokud se nepletu tak ta dnešní porážka byla už šestá v řadě ...
Z výsledků je zřejmé že Brenda je schopná hrát se soupeřkama vyrovnaně jen na začátku zápasu a ve druhém setu už odpadá nebo dokonce skrečuje. Evidentně má pořád problémy s kondicí ...
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.12.2025 16:42
Tady už pomůže jediné. Že by se její kamarádky z Česka domluvily, že jí záměrně nechají vyhrát pro zvýšení sebevědomí. Ale chtělo by to v soutěžních zápasech. Tréninky nemají skoro žádný význam.
JLi
25.12.2025 16:47
To myslíte vážně? Švindlovat pro soupeřku? To je nefér a mimo pravidla. Navíc elitní je stovka, nikoliv tisícovka.
