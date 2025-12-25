Je zle. Fruhvirtová znovu na kolenou, vyhořela s hráčkou mimo elitní tisícovku
Snigirevová – Fruhvirtová 4:6, 1:6
Rve se s osudem, co se dá, zatím se však Fruhvirtové návrat na ztracené pozice vůbec nedaří. Rodačka z Prahy své trápení nezlomila ani se stejně starou ruskou soupeřkou Snigirevovou, které patří až 1040. příčka světa.
V první setu sedmá nasazená Češka ještě se svou vrstevnicí držela krok, závěr setu už ale patřil její soupeřce. Ve druhé sadě se už jednalo o naprosto jednoznačnou záležitost, když Fruhvirtová uhrála jedinou hru.
Bývalá 87. tenistka světa tak prakticky přesně zopakovala svůj poslední výsledek, když 16. prosince na stejné místě také v prvním kole vyhořela s Bulharkou Julií Stamatovovou, 874. hráčkou rankingu, po výsledku 5:7, 1:6.
Krize Brendy Fruhvirtové vrcholí. Českou naději smetla tenistka z deváté stovky
Fruhvirtová si tak připsala šestou porážku v řadě, během této smutné série získala pouhé dva sety. V letošní sezoně především kvůli zdravotním problémům odehrála jen sedmnáct zápasů, pouze v šesti z nich ale dokázala zvítězit.
V současné době patří mladší ze sester Fruhvirtových 809. příčka, její o dva roky starší sestra Linda je 134. hráčkou světa.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
pokud se nepletu tak ta dnešní porážka byla už šestá v řadě ...
Z výsledků je zřejmé že Brenda je schopná hrát se soupeřkama vyrovnaně jen na začátku zápasu a ve druhém setu už odpadá nebo dokonce skrečuje. Evidentně má pořád problémy s kondicí ...