Jeden z nejhorších startů i krvavé zranění. Nadal těžké momenty proti Fogninimu ustál

Rafael Nadal si v červenci cestou do semifinále Wimbledonu natrhl břišní sval a kvůli zranění nenastoupil k boji o finále. Před US Open stihl jediný přípravný turnaj a v Cincinnati vypadl hned po svém úvodním vystoupení s pozdějším šampionem Chorvatem Bornou Čoričem.



Na US Open ale dál prodlužuje svou letošní neporazitelnost na grandslamových turnajích. Šampion z Melbourne a Paříže v New Yorku už počtrnácté v řadě zvládl své dva úvodní duely, byť pokaždé ztratil úvodní set.



Po australském outsiderovi si poradil i se svým přemožitelem z roku 2015 Fabiem Fogninim. 36letý Španěl porazil o rok mladšího Itala 2-6 6-4 6-2 6-1 a vzájemnou bilanci upravil na 14-4.



Nadal do zápasu vstoupil velmi nejistě a dlouho nemohl najít herní rytmus. Po pěti ztracených servisech prohrával 2-6 a 2-4, ale jeden dva povedené gamy ho dostaly do hry a vyhrál 16 z posledních 19 gamů.



Ve čtvrtém dějství ho nezastavilo ani bolestivé zranění. Grandslamový rekordman se sám raketou praštil do nosu, když zahrával obouručný bekhend nízko nad zemí a raketa se od ní odrazila.







Okamžitě přestal hrát, požádal o ošetření a lehl si na zem. Zpočátku se obával, že má nos zlomený, ale po ošetření krvavé rány se na kurt vrátil. Sice pak prohrál šest fiftýnů po sobě, ale servis po odvrácení brejkbolů udržel a zanedlouho zápas dotáhl k vítězství.



"Chvíli jsem byl trochu mimo. Něco podobného už se mi stalo golfovou holí, ale ne raketou. Byl to šok a docela rána," řekl Nadal, jenž má velkou šanci vrátit se po turnaji na post světové jedničky.



"Možná jsem si to trochu zasloužil za to, jak špatně jsem začal. Šlo o jeden z nejhorších vstupů do zápasu v mé kariéře. Byl jsem hodně frustrovaný a snažil se zůstat za každou cenu pozitivní," komentoval Nadal s úsměvem mizerný úvod.



Majitel rekordních 22 grandslamových trofejí ve dvouhře mužů tak na grandslamech vyhrál i 19. letošní zápas. V New Yorku se snaží navázat na triumfy z Australian Open a Roland Garros.







Ve třetím kole šampion z let 2010, 2013, 2017 a 2019 narazí na Richarda Gasqueta, s nímž vede ve vzájemné bilanci 17-1. Jedinou porážku utrpěl hned v prvním střetnutí na profi okruhu na challengeru v roce 2003.



Nezaváhal ani Nadalův 'následovník' Carlos Alcaraz. 19letý Španěl, který má šanci stát se světovou jedničkou, vyřadil argentinského tenistu Federica Coriu po setech 6-2 6-1 7-5 a pokračuje bez ztráty setu. Loňský čtvrtfinalista zaznamenal proti Coriovi 46 vítězných míčů.



Ve třetím kole Alcaraz narazí na domácího Jensona Brooksbyho, který vyřadil vítěze turnaje Masters 1000 v Cincinnati Chorvata Bornu Čoriče.



Andrej Rubljov musel v úvodním kole Udo pěti setů, podruhé ale komplikace nepřipustil. Devátý nasazený za hodinu a tři čtvrtě smetl 6-3 6-0 6-4 Soonwoo Kwona a s Kanaďanem s Denisem Shapovalovem si zahraje o postup do osmifinále.



25letý Polák Hubert Hurkacz se na US Open ani popáté v kariéře nedostal dál než do 2. kola. Letos v něm 10. hráč světa podlehl 4-6 6-4 6-7 3-6 Iljovi Ivaškovi, který vyrovnal své newyorské maximum.

• US OPEN 2022 •

USA / New York, tv. povrch, 60.102.000 dolarů

čtvrteční výsledky (01. 09. 2022) • Dvouhra mužů - 2. kolo • Nadal (2-Šp.) - Fognini (It.) 2-6 6-4 6-2 6-1 Alcaraz (3-Šp.) - Coria (Arg.) 6-2 6-1 7-5 Norrie (7-Brit.) - J. Sousa (Portug.) 6-4 6-4 7-6(4) Ivaška (-) - Hurkacz (8-Pol.) 6-4 4-6 7-6(5) 6-3 Rubljov (9) - Soon-Woo Kwon (Korea) 6-3 6-0 6-4 Sinner (11-It.) - Eubanks (USA) 6-4 7-6(8) 6-2 Schwartzman (14-Arg.) - Popyrin (Austr.) 7-6(3) 7-5 7-6(6) Čilič (15-Chorv.) - Ramos (Šp.) 6-3 7-6(4) 6-3 Nakashima (USA) - Dimitrov (17-Bulh.) 7-6(5) 7-5 6-3 Shapovalov (19-Kan.) - Carballés (Šp.) 6-4 4-6 6-3 6-2 Evans (20-Brit.) - Duckworth (Austr.) 6-3 6-2 4-6 6-4 Tiafoe (22-USA) - Kubler (Austr.) 7-6(3) 7-5 7-6(2) Brooksby (USA) - Čorič (25-Chorv.) 6-4 7-6(10) 6-1 Musetti (26-It.) - Brouwer (Niz.) 6-7(1) 6-3 6-4 6-2 Rune (28-Nor.) - Isner (USA) bez boje Gasquet (Fr.) - Kecmanovič (32-Srb.) 6-2 6-4 4-6 6-4