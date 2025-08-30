Jedna Češka musí skončit. Muchová a Nosková bojují v derby o osmifinále US Open

DNES, 11:00
Sobotní program letošního ročníku US Open okoření ryze české derby. Do třetího kola se probojovaly semifinalistka posledních dvou ročníků Karolína Muchová (29) a Linda Nosková (20), která účastí mezi nejlepší dvaatřicítkou vylepšila své osobní maximum ve Flushing Meadows. A už za několik hodin se bude muset jedna z těchto českých nadějí s turnajem rozloučit.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Linda Nosková a Karolína Muchová loni na olympiádě (© CAROLINE BLUMBERG / EPA / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 30. 8.

Češi v akci
Nosková (21-ČR) - Muchová (11-ČR) | Grandstand (17:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Muchovou čeká derby s Noskovou

Derby ve třetím kole US Open znamená jistotu české osmifinalistky. Většina českých tenisových příznivců tak asi bude sledovat toto utkání bez nervů. Názory před tímto zápasem jsou různé. Někteří přejí více Muchové, která je zhruba o osm let starší, obhajuje body za semifinále a nemá už tolik času na grandslamové úspěchy jako Nosková. Jiní budou fandit Noskové, protože věří, že zůstane déle fyzicky svěží a má větší šanci vzdorovat v pozdějších kolech i těm nejlepším.

Šance v premiérovém vzájemném souboji jsou každopádně naprosto vyrovnané. Favoritku bychom hledali marně a můžeme si říct jen několik statistik. Muchové se v tomto dějišti v posledních dvou letech náramně dařilo a pokaždé došla až do semifinále. Nosková naopak zatím ve Flushing Meadows až tak silná není a už třetí kolo je jejím novým zdejším maximem. Nosková se po nedávné a krátké krizi zase rozjela a přesvědčila proti Dalmě Gálfiové i Evě Lysové. Muchová naopak musela proti domácí legendě Venus Williamsové i rozjeté Soraně Cirsteaové do rozhodující sady. Hlavně s Rumunkou to byla vynikající a napínavá tříhodinová řežba.

Více sil by tedy teoreticky měla mít Nosková, která na rozdíl od Muchové nebojuje celou kariéru se zraněními. Muchová má zase na své straně mnohem více zkušeností. Pokud budou obě české hráčky stoprocentně fit, tak se dá očekávat velmi vyrovnaná bitva. A jisté je také to, že si obě budou chodit pro vítězné údery a na obranu se spoléhat nebudou. Obě Češky budou chtít od prvního úderu dostat krajanku pod tlak.

Více informací

 

Sobotní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Frechová (28-Pol.) - Gauffová (3-USA)
2. Sinner (1-It.) - Shapovalov (27-Kan.)
3. Kalinská (29-) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v neděli v 01:00 SELČ
4. Bublik (23-Kaz.) - Paul (14-USA)


LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Musetti (10-It.) - Cobolli (24-It.)
2. Kasatkinová (15-Austr.) - Ósakaová (23-Jap.)
3. Zverev (3-Něm.) - Auger-Aliassime (25-Kan.) / nejdříve v neděli v 01:00 SELČ
4. Haddadová Maiaová (18-Braz.) - Sakkariová (Řec.)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Nosková (21-ČR) - Muchová (11-ČR)


COURT 6 (od 19:00 SELČ)
1. Cabral/Miedler (12-Portug./Rak.) - Barrientos/Lammons (Kol./USA)
2. Macháč/Vocel (ČR) - Romios/Seggerman (Austr./USA)


COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Pavlásek/J. Zieliňski (ČR/Pol.) - Behar/Vliegen (Urug./Belg.)


COURT 11 (od 17:00 SELČ)
1. Arribage/Bonzi (Fr.) - Harper/Rojer (Kan./Niz.)
2. Nouza/Rikl (ČR) - Williams/Winegar (USA)


COURT 12 (od 17:00 SELČ)
1. Kecmanovič/Medjedovič (Srb.) - Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.)
2. Arneodo/Bopanna (Monako/Indie) - Cash/Tracy (USA)
3. Mahut/Mpetshi Perricard (Fr.) - Krawietz/Pütz (4-Něm.)
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Parksová/Jastremská (USA/Ukr.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

70
Přidat komentář
horska.kraslice
30.08.2025 18:08
Nedopodání setu 1:1
Reagovat
zfloyd
30.08.2025 18:04
Linda je aktivnější , Muška hraje jen údržbu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 17:55
Bohužel další příspěvek do statistiky nedopodávání setu
Reagovat
zfloyd
30.08.2025 17:55
Linda se do toho položila , ještě to bude zajímavý
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 18:02
Přijde mi, že 1. set je o Lindě - zda trefí či netrefí kurt, zda tam šoupne eso či dvojchybu atd.
Reagovat
horska.kraslice
30.08.2025 18:04
Z Lindy padá deka.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 18:05
Muška chybuje a i díky tomu není schopná diktovat hru. To se jí bohužel děje hlavně na velkých turnajích často...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 17:37
pls nemáte někdo funkční stream, mi vypadly oba - joker i tennischannel
Reagovat
miledus
30.08.2025 17:40
https://freestreams-live.su/tennis-channel-3/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 17:41
díky moc! já ho měl na 14channel
Reagovat
miledus
30.08.2025 17:46
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 17:41
https://tennistream.online/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 17:48
dík
Reagovat
horska.kraslice
30.08.2025 17:35
Mušce to tam zatím neuvěřitelně padá. Na co sáhne, to se jí podaří.
Reagovat
horska.kraslice
30.08.2025 17:28
Na úvod pekelně soustředěná Muška.
Reagovat
jih
30.08.2025 17:23
Linda je nervózní jak prase, Moucha vůbec.
Reagovat
Serpens
30.08.2025 17:26
Spíš bych řekl, takový standartní výkon Lindy.
Reagovat
farr
30.08.2025 17:27
A já vůbec nevim komu fandit asi teď Lindě aby předvedla na co má.
Reagovat
Dobry-den
30.08.2025 17:04
Linda 6:3 7:6.

Ale fandím samozřejmě Mušce, to nejde jinak. smile
Reagovat
paddy
30.08.2025 14:17
kurzy jsou vyrovnané, český souboj je otevřený - je tak těžké tipnout vítězku
nebojím se však tipnout poraženou smile
z klobouku (i pavouku) vytahuji Noskovou smile

myslím, že lidi by nejvíc ocenili, kdyby dnes vypadly Gauff a Osaka smile
Reagovat
com
30.08.2025 14:23
a samozrejme Iguška smile

..ja taktez tipuju, ze vypadne Lindička smile Muchova nás pak vsechny nasere jeste vic a pred dalsim zapasem odstoupi smile
Reagovat
aape
30.08.2025 15:17
No, Iguša je naopak velmi pravděpodobná kandidátka na titul
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 15:58
jen ta ne ještě je tam dost sympatických hráček...
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 16:11
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 16:16
Iguška dneska doufám končí smile Anna smile má šanci jí vykostit smile
Reagovat
vavrinec
30.08.2025 17:05
Tohle je fakt ubohost, takhle plivat na jednu z nejlepších tenistek !
Reagovat
zfloyd
30.08.2025 17:33
Reagovat
tommr
30.08.2025 14:56
já bych vedle vypadnutí Gauff a Osaka velice ocenil i vypadnutí Kostyuk. Tím by se vítězce českýho derby krásně pročistila cesta až do semifinále ...
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 16:11
smile smile smile
Reagovat
horska.kraslice
30.08.2025 16:23
Jo, dobrá myšlenka!
Reagovat
Sinuhet1
30.08.2025 13:31
Marketa ma silenej los - Kessler,Paolini a ted Rybakina, pak Sabalenka to nemuze dat
Reagovat
TSP
30.08.2025 13:39
Ale může. Markéta je také hráčka, která když zdravá a chytne formu, může porazit jakoukoliv hráčku na okruhu. Její styl je podobně nečitelnej a přizpůsobivej a pro hodně hráček nepříjemnej jako u Báry. Vondroušová má talent a ruku od Pánaboha, ale stejně jako u Báry jí brzdí zdraví a s tím spojené výkonnostní poklesy a výkyvy.
Reagovat
PTP
30.08.2025 16:58
Per aspera ad astra.
Reagovat
tommr
30.08.2025 13:14
V českým derby nemám vyloženou favoritku ale myslím si že Karolína tu výhru potřebuje víc než Linda ...
Hlavní ale je aby zápas skončil ve dvou rychlých setech a vítězka tak měla dostatek sil na osmifinále proti Kostyuk/Parry ...
Reagovat
muster
30.08.2025 15:51
obávám se, že to bude přesně naopak, maratón
Reagovat
Jabadu
30.08.2025 12:19
Lindička má čas. Karolínka už ne. Jasná volba.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 13:52
vítej! vyhlížíš novou královnu?
Reagovat
com
30.08.2025 14:18
Teď Královnou jsem jáááááááááááá smile
Reagovat
aape
30.08.2025 15:18
Reagovat
vavrinec
30.08.2025 17:06
Takže taky změna pohlaví ? No rozmysli si to ještě, abys pak nelitoval !
Reagovat
Jabadu
30.08.2025 15:45
Nová Petra není na obzoru, ale přišel čas Karolíny.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 16:04
po Tereze nepokukuješ?
Reagovat
Amadeus1
30.08.2025 12:04
Vzhledem k tomu, že v příštím zápase hrozí Gauff, tak pokud by vyhrála Muchová, byla by totálně bez šance a byl by to další debakl. Proto raději ať postoupí Linduška.
Reagovat
Amadeus1
30.08.2025 12:04
teda v QF hrozí Gauff
Reagovat
HankMoody
30.08.2025 12:10
Můžu se zeptat, kde si vzal, že by byla v případě výhry Karolína Muchová bez šance? Já jsem viděl její zápas s Cirsteou a obě hrály vysoký level tenisu. Gauff není v pohodě a je rozhodně hratelná.
Reagovat
HAJ
30.08.2025 12:56
Si taky myslím, Kája i Sorana hráli velmi dobře a jsem zvědavý jestli se Gauf do QF vůbec dostane.
Reagovat
HAJ
30.08.2025 13:02
Taky se predikovalo, že Terka nebude mít proti Rybce šanci a Kazaška z Moskvy vyhrála s odřenýma ušima.
Reagovat
alcaraz.dva
30.08.2025 13:51
Tak jednoduchý to bohužel není.. Nemůžeme tvrdit ani že Djoker prochází turnajem celý odřený..
Proti rozjetym neznámým kvalifikantum, které nemají co ztratit nehraje snadno... neznamená tohle avšak, že zápas není pod kontrolou
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 16:07
neplatí to sice stoprocentně, ale převážně to tak je.
Reagovat
alcaraz.dva
30.08.2025 16:29
Jasně, 100pro neplatí, Tereza je dobrá,ale bylo to pod kontrolou..
S kým podle mě bych Rybakyna mohla mít skutečný problém.. je prave Vondrousova..
Jelena nehraje s levorukymi moc presvedcive
Reagovat
muster
30.08.2025 16:38
to je dobrá úvaha
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 17:00
teď už nezbyde než doufat.
Reagovat
muster
30.08.2025 15:52
Reagovat
HAJ
30.08.2025 12:00
Mě je jedno, která vyhraje, hlavně ať je to pěkný tenis.
Je to smíšený pocit, je jisté, že jedna postoupí do OF, to je super, n druhé straně jedna skončí.
Reagovat
aape
30.08.2025 12:03
Myslím že o QF zabojuje ta, co vyhraje derby
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 16:18
ano, to je jistota, jako že zítra bude další den.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 16:23
no, nech bejt
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 12:07
Je to jako by ve 3. kole Ligy mistrů hrála Sigma Olomouc proti FC Vsetín a teď komu fandit. smile Výhoda je, že obě holky Linda i Muška mají zbraně vyhrát to tady celé. smile Jenže taky mají slabé stránky. U Mušky hrozí, že se zraní či odejde fyzicky. A u Lindy je zase problém, že se už v dalším kole může vyházet.
Reagovat
HAJ
30.08.2025 12:44
Kdyby to bylo podle fotbalu, tak bych fandil FC Vsetín. To utkání by bylo ovšem jednoznačné, vždyť béčko Sigmy dalo FC Vsetín na úvod 3. ligy 6 kousků ve Vsetíně. Vsetín je v té soutěži nováček, naštěstí se v dalších kolech zvetil.
Linda je krajanka a moc ji fandím, ale u Káji musí mít každý rád její kreativní tenis a na síti je skoro jako Roger F.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 13:55
u fotbalu by mi to bylo úplně ukradený
Reagovat
Liverpool22
30.08.2025 16:14
Ve fotbale bych fandil Sigmě Olomouc smile smile
Reagovat
gugu
30.08.2025 17:14
tak s ohledem na další kola - FC Vsetín by v dalším zápase nemohl konkurovat, což naštěstí neni Lindin případ!
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.08.2025 11:51
Tipuji, že to bude ta, která vyhraje dva sety ze dvou hraných či možná ze tří.
Reagovat
com
30.08.2025 11:47
Jedna musí z kola ven.. A která to bude?

Ententýky, dva špalíky
čert vyletěl z elektriky smile
bez klobouku, bos,
narazil si nos. smile
Boule byla veliká
jako celá Afrika. smile
Všichni čerti plakali,
hrobeček mu kopali.
Jenom jeden neplakal,
protože se po ka kal!
Reagovat
vavrinec
30.08.2025 17:08
Dobrý, no, pěkně ses to naučil ! Na to že ti je tak 15 pryč tak skvělý výkon!!!
Reagovat
Sincaraz
30.08.2025 11:23
Nech už vyhrá ktorákoľvek z nich (za mňa radšej Muška), tak má istotu v podobe osemfinále s Kostyuk.
Reagovat
tommr
30.08.2025 13:10
Kostyuk sice bude favoritka ale Parry jí klidně může porazit. Obě jsou každopádně hratelné a vítězka českýho derby bude mít velkou šanci na postup do čtvrtfinále ...
Reagovat
muster
30.08.2025 15:54
Kostyuk je velmi křehká skleněnka
Reagovat
PTP
30.08.2025 15:39
Martička proti Mušce nebo Lindičce - to bude vzrůšo!
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 16:22
Martička prsíčka proti Lindičce pusince.
Reagovat

Nový komentář

