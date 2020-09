Jednadvacetiletý Kecmanovič na antuce v Kitzbühelu slaví premiérový titul

Miomir Kecmanovič, který si letos zahrál semifinále v Dauhá a Rotterdamu a vždy v něm nestačil na pozdějšího šampiona, po svém premiérovém triumfu sahal už loni. Na červnovém podniku na trávě v turecké Antalyi však ve finále nevyužil mečbol proti Lorenzovi Sonegovi. Na premiérový titul a druhé kariérní finále tak čekal přes 14 měsíců.

Na antuce v Kitzbühelu vyřadil bývalou světovou čtyřku Keie Nišikoriho, který odehrál první soutěžní zápas od loňského US Open, Jordana Thompsona, Federica Delbonise, v semifinále zastavil senzační jízdu kvalifikanta Marca-Andrey Hüslera a ve finále porazil dvakrát 6-4 dalšího kvalifikanta Yannicka Hanfmanna.

Kecmanovičovi dnes sice vůbec nechodil první servis (35% trefených prvních podání), přesto o něj přišel jen jednou. O zisku úvodní sady rozhodl brejkem ve třetím gamu. Ve druhém setu ztratil vedení 2-0, ovšem od stavu 2-3 vyhrál se ztrátou jediného fiftýnu tři hry v řadě a náskok už si pohlídal, přestože v závěrečném gamu ještě čelil dvěma brejkbolům.

"Loni to bylo na nic, že jsem to finále (na trávě v Antalyi) nedokázal vyhrát. Teď mám víc zkušeností a konečně vyhrát turnaj pro mě hodně znamená," uvedl Kecmanovič. "Poslední game se mi moc nepovedl, byl hodně těžký. Snažil jsem se nemyslet na to, že to může být poslední game a chtěl jsem hlavně dobře zaservírovat. To se mi naštěstí povedlo," dodal.

Jednadvacetiletý Kecmanovič je čtvrtým hráčem, který v letošní sezoně získal svou premiérovou trofej. Zkraje roku v Aucklandu triumfoval Ugo Humbert, na antuce v Buenos Aires slavil Casper Ruud a na oranžové drti v Santiagu nenašel přemožitele Thiago Seyboth Wild. V žebříčku ATP vylepší své maximum, v pondělí bude na 39. místě, v nejlepší čtyřicítce ještě nikdy nebyl.

Hanfmann se i do svého druhého finále dostal coby kvalifikant (Gstaad 2017, antuka), ale ani tentokrát neuspěl. Osmadvacetiletý Němec každopádně potvrdil skvělou formu po pauze, během níž na domácích exhibicích vyhrál 34 ze 40 duelů, a úspěšně navázal na srpnový triumf na challengeru v italském Todi. Bývalý 99. hráč světa a aktuálně 118. tenista světového pořadí má na dosah návrat do elitní stovky, v pondělí bude figurovat na 101. místě.

Kecmanovič byl už po zkompletování semifinálového obsazení pasován na největšího favorita na titul. Poprvé v historii okruhu ATP se totiž mezi nejlepší kvarteto probojovali tři kvalifikanti (Hanfmann, Laslo Djere a Hüsler).