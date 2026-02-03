Jen bojovnost nestačila. Martincová Američanku nepřetlačila, v Ostravě končí

OSTRAVA OPEN - Tři české tenistky se z původní osmičky probily do druhého kola Ostrava Open. O postup do čtvrtfinále bojovala Tereza Martincová (31), na favorizovanou Američanku Caty McNallyovou (24) ale nestačila a po setech 4:6, 4:6 se s turnajem rozloučila. Ve středu se mezi nejlepší osmičku pokusí dostat Linda Fruhvirtová (20), kterou čeká Slovenka Rebecca Šramková (29), a Nikola Bartůňková (19) v duelu s Francouzkou Fionou Ferrovou (28).
Profily hráčů
Martincová Tereza
McNally Caty
Tereza Martincová v boji o postup do dalšího kola Ostrava Open (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

McNallyová – Martincová 6:4, 6:4

Hned úvodní game při podání Martincové přinesl velký boj o každý míč. Domácí tenistka se na typickou agresivní hru McNallyové pokoušela odpovídat stejnou mincí, odvrátila jednu brejkovou hrozbu a po deseti minutách hry získala první dlouhou hru. Ve třetí hře to byla domácí tenistka, která si jako první prohrála servis. Nabídnutou výhodu ale Američanka nevyužila a po několika jejích nevynucených chybách bylo opět vyrovnáno na 2:2.

V ostrých přestřelkách od základní čáry ale získávala navrch McNallyová, která v páté hře znovu uspěla na příjmu. Američanka, která už byla i jedenáctou hráčkou deblového žebříčku a na svém kontě má osm titulů ze čtyřhry, však střídala vítězné míče s jednoduchými chybami, ani napodruhé brejk potvrdit nedokázala a na ukazateli skóre svítil po 32 minutách stav 3:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Trápení Martincové na servisu ale nemělo konce. Svůj další game na podání ztratila dokonce čistou hrou a tentokrát už si soupeřka šanci ujít nenechala. Brejk potvrdila a vedla 5:3. Sérii tří prohraných servisů v řadě vzápětí Češka přerušila, porážce 4:6 v prvním setu však už zabránit nedokázala.

McNallyová postupem času začala více využít své deblové zkušenosti a častými přechody na síť si chodila pro vítězné míče. To se jí vyplatilo ve třetí hře, kdy znovu uspěla na returnu, brejk bez problémů potvrdila a vedla už 3:1. Martincová dle svého zvyku zápas nezabalila. Agresivní hrou svou soupeřku zatlačila do defenzivy a rychle srovnala krok.

Závěr utkání ale přece jen patřil favorizované rodačce z Cincinnati. McNallyová na nápor soupeřky reagovala dalším brejkem a náskok už nepustila. V desáté hře proměnila třetí mečbol a po hodině a 42 minutách mohla slavit postup do čtvrtfinále. V něm se utká s vítězkou utkání mezi Němkou Tamarou Korpatschovou a druhou nasazenou Kolumbijkou Emilianou Arangovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
03.02.2026 21:38
Leylah pořád v lese Opět problémy na servisu a hra, no jak by měla dlouhé filipínské vánoce. Kde jsou její přísné crossy, zakončení na síti...? Místo toho pinkání a UE. Ein Kessler si nemohla přát nic lepšího.
Tomas_Smid_fan
03.02.2026 21:41
a nádavkem byla s Kikinou vypakována od skorokrajanky Ealy s Tjen v deblu.
baba
03.02.2026 19:54
tak nakonec největší výkon předvedla ta nejstarší Tereza. Fakt bojovala a zaslouží pochvalu.
com
03.02.2026 18:56
ted koukam na dnešní Ostravu a výsledky Valdmannové, Havlíčkové a Martincové lze shrnout do jednoho smajlíka Tenhle zelenej to není

Mony
03.02.2026 19:02
Tos toho moc neviděl
Serpens
03.02.2026 19:08
Nekrm ho.
com
03.02.2026 19:10
Krmení zvířátek je přísně zakázáno smile
Kapitan_Teplak
03.02.2026 20:02
Správně, akorát bude víc
Mony
03.02.2026 18:37
Od BL skvělá. Zatím to nejde u servisu a u sítě.. ale to půjde
frenkie57
03.02.2026 19:07
Na Tereze je vidět,jak si tu hru užívá, hraje s velikým nadšením, až bych řekl, že je na ten tenis až nadržená.
Servis zatím dost výraznou slabinou, od BL je opravdu dobrá. Ale takto ona hrála vždycky, nikdy moc nevymýšlela nějaké zkracování hry, přechody na síť apod. Hraje prostě jednoduše na co má. Jestli to bude na Američanku stačit, toť otázka.
PTP
03.02.2026 19:19
Proč Caty jela do Ostravy, proč si nedala debla s Bárou svým vzorem v Arábii? Je to milá holka, ale tu Terezku by mohla nechat na pokoji
