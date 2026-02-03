Valdmannová ani Havlíčková favorizované soupeřky nezaskočily, v Ostravě končí
Šramková – Valdmannová 6:2, 6:3
Valdmannová si postup do hlavní fáze ostravského turnaje zajistila v kvalifikačních bojích, kde vyřadila krajanky Lauru Samson a Gabrielu Knutsonovou. Do souboje s favorizovanou Šramkovou, které patří 81. příčka světového žebříčku, však česká tenistka nevstoupila dobře. Od stavu 1:1 si dvakrát za sebou prohrála podání a nabrala manko 1:4.
V šesté hře byla naopak rodačka z Bratislavy, kdo zaváhal na servisu, a bylo sníženo na rozdíl dvou her. Slovenka v následující hře předvedla parádní moment, když fanoušky pobavila povedeným tweenerem, a potřetí v řadě uspěla na returnu. Šramková si už výborně rozehraný set nenechala ujít, sadu za 41 minut získala hladce 6:2 a šla do vedení.
Ve druhém setu se pro obě hráčky stalo podání spíše přítěží. Z úvodních sedmi her si ho každá z tenistek uhrála jen jednou a i v takových gamech musely Valdmannová či Šramková odvracet brejkovou možnost. Prolomit trápení na servisu se povedlo v osmé hře slovenské jedničce, která tak šla do vedení 5:3.
Havířovská rodačka, které v žebříčku patří 300. příčka, naopak potvrdila nezdary na podání další ztracenou hrou a po hodině a 28 minutách šla své soupeřce gratulovat k výhře 6:2, 6:3.
Havlíčková – Boulterová 4:6, 6:3, 1:6
Havlíčková vstoupila do duelu s o více než 150 míst lépe postavenou Boulterovou slušně, když si hned ve druhé hře vypracovala dvě brejkové možnosti. Ani jednu ale nedokázala proměnit, což ji vzápětí mohlo mrzet. Snoubenka hvězdného Australana Alexe de Minaura rodačce z Prahy poprvé v zápase prolomila podání, což vzápětí bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.
Hned v následující hře musela Havlíčková odvracet další hrozbu, nejhoršímu ale zabránila a snížila na rozdíl jediné hry. Následující gamy už se nesly v naprosto jednoznačné režii servírujících hráček, což Britce stačilo k vítězství v prvním setu v poměru 6:4.
Do druhého dějství měla česká naděje výborný vstup, když získala úvodní tři gamy. Boulterová však měla připravenou bleskovou odpověď. V následujících třech hrách jednoznačně dominovala a velmi rychle srovnala krok. Sada ale nakonec patřila Havlíčkové. Česká tenistka si na svém servisu počínala sebejistě, sama naopak v osmé hře podruhé uspěla na příjmu a po 42 minutách hry získala set 6:3 a srovnala na 1:1.
Rozhodující dějství ale mělo naprosto jednoznačný průběh. Chybující Havlíčková na favoritku nestačila, nezvládla hned první podání a prohrávala 0:3. Až poté získala svou první hru, na rozjetou soupeřku už to ale nestačilo.
Boulterová už bez problémů dovedla za necelé dvě hodiny hry zápas k vítězství po setech 6:4, 3:6 a 6:1. Její další soupeřkou v boji o postup do čtvrtfinále bude lepší z duelu Sinja Krausová – Viktorija Golubicová.
