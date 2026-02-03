Valdmannová ani Havlíčková favorizované soupeřky nezaskočily, v Ostravě končí

DNES, 12:25
Aktuality 29
WTA OSTRAVA - Vendula Valdmannová (18) na postup do druhého kola Ostrava Open nedosáhla. Na favorizovanou slovenskou soupeřku Rebeccu Šramkovou (29) nestačila a podlehla hladce 2:6, 3:6. Na svou úvodní vyzyvatelku nenašla zbraň ani Lucie Havlíčková (20), která podlehla Britce Katie Boulterové (29) po setech 4:6, 6:3 a 6:1. Už o postup do čtvrtfinále zabojuje ve večerních hodinách Tereza Martincová (31).
Vendula Valdmannová si druhé kolo v Ostravě nezahraje (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Šramková – Valdmannová 6:2, 6:3

Valdmannová si postup do hlavní fáze ostravského turnaje zajistila v kvalifikačních bojích, kde vyřadila krajanky Lauru Samson a Gabrielu Knutsonovou. Do souboje s favorizovanou Šramkovou, které patří 81. příčka světového žebříčku, však česká tenistka nevstoupila dobře. Od stavu 1:1 si dvakrát za sebou prohrála podání a nabrala manko 1:4.

V šesté hře byla naopak rodačka z Bratislavy, kdo zaváhal na servisu, a bylo sníženo na rozdíl dvou her. Slovenka v následující hře předvedla parádní moment, když fanoušky pobavila povedeným tweenerem, a potřetí v řadě uspěla na returnu. Šramková si už výborně rozehraný set nenechala ujít, sadu za 41 minut získala hladce 6:2 a šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se pro obě hráčky stalo podání spíše přítěží. Z úvodních sedmi her si ho každá z tenistek uhrála jen jednou a i v takových gamech musely Valdmannová či Šramková odvracet brejkovou možnost. Prolomit trápení na servisu se povedlo v osmé hře slovenské jedničce, která tak šla do vedení 5:3.

Havířovská rodačka, které v žebříčku patří 300. příčka, naopak potvrdila nezdary na podání další ztracenou hrou a po hodině a 28 minutách šla své soupeřce gratulovat k výhře 6:2, 6:3.

Havlíčková – Boulterová 4:6, 6:3, 1:6

Havlíčková vstoupila do duelu s o více než 150 míst lépe postavenou Boulterovou slušně, když si hned ve druhé hře vypracovala dvě brejkové možnosti. Ani jednu ale nedokázala proměnit, což ji vzápětí mohlo mrzet. Snoubenka hvězdného Australana Alexe de Minaura rodačce z Prahy poprvé v zápase prolomila podání, což vzápětí bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.

Hned v následující hře musela Havlíčková odvracet další hrozbu, nejhoršímu ale zabránila a snížila na rozdíl jediné hry. Následující gamy už se nesly v naprosto jednoznačné režii servírujících hráček, což Britce stačilo k vítězství v prvním setu v poměru 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhého dějství měla česká naděje výborný vstup, když získala úvodní tři gamy. Boulterová však měla připravenou bleskovou odpověď. V následujících třech hrách jednoznačně dominovala a velmi rychle srovnala krok. Sada ale nakonec patřila Havlíčkové. Česká tenistka si na svém servisu počínala sebejistě, sama naopak v osmé hře podruhé uspěla na příjmu a po 42 minutách hry získala set 6:3 a srovnala na 1:1.

Rozhodující dějství ale mělo naprosto jednoznačný průběh. Chybující Havlíčková na favoritku nestačila, nezvládla hned první podání a prohrávala 0:3. Až poté získala svou první hru, na rozjetou soupeřku už to ale nestačilo.

Boulterová už bez problémů dovedla za necelé dvě hodiny hry zápas k vítězství po setech 6:4, 3:6 a 6:1. Její další soupeřkou v boji o postup do čtvrtfinále bude lepší z duelu Sinja Krausová – Viktorija Golubicová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

29
hluuusa
03.02.2026 14:18
Lucie Havlickova a ta jeji hlava. Vic myslim neni treba dodavat...
Reagovat
Serpens
03.02.2026 14:15
Podle skóre by člověk řekl, dobrý zápas proti hráčce TOP100, ale když člověk vidí ty Lucčiny velotoče a to množství lacině ztracených fiftýnů a her, těžko hledá nějaká pozitiva. Jakým důvodem bylo po vybojovaném druhém setu s několika pěknými míči zase ve třetím to totálně odevzdat?
Reagovat
Mony
03.02.2026 14:19
To musí získat vyhraností v tréninku.
A nějakého Krupu, ke kterému bude mít respekt a něco vydrží.
S tím Vukovem to nebylo daleko od věci.
Reagovat
Serpens
03.02.2026 14:22
Jenže Lucka není Rybakinová, evidentně je jiné povahy. S koučem typu Vukova by to byl velmi rychlý návrat do StarBucks.
Reagovat
Mony
03.02.2026 14:29
Samozřejmě dívčí trenér musí to holku dobře znát ,každá jiná, každá potřebuje něco jiného, ale ten talent se musí nějak kultivovat , s ním si sám nevystačíš. Krásný příklad je Sabalenka , ta byla něco podobného jako Lucka
Reagovat
miss_tenis
03.02.2026 13:49
Lucka mela talent jak noskova a valentova dohromady ale mentalne je na nic, nervy ma na dracku, jediné reseni je vukov a dva litry kysaného mlika denne, jako prikazuje putin pit svym otrokum
Reagovat
Serpens
03.02.2026 13:52
Může tu aspoň někdy přibýt nějaký nový nick, který se hned ze startu neuvede dehonestačními a urážlivými komenty? Je vás víc než falešných účtů na facebooku.
Reagovat
miss_tenis
03.02.2026 14:18
Hraje jak poleno, pane rediteli
Reagovat
Mony
03.02.2026 14:00
Stačí, jestli vydrží u tenisu, než dozraje.
Reagovat
ladinec
03.02.2026 14:31
co tu meleš o putinovi ?
Reagovat
miss_tenis
03.02.2026 14:39
Putin pije kysany mliko, proto je ve skvely forme, zkus to taky, baby
Reagovat
Mony
03.02.2026 13:47
No vida Lucko!
Jak se dostane na vlnu, tak to má páru!
Tak ať ta vlna vydrží!
Reagovat
Serpens
03.02.2026 13:53
Avšak udržet vlnu, tam bude ten zakopaný pes.
Reagovat
Mony
03.02.2026 13:59
A je to tady..pár konin a vlak ujíždí
Reagovat
Sincaraz
03.02.2026 13:41
Poďme, Rebecca
Reagovat
Marduch
03.02.2026 13:30
https://karvinsky.denik.cz/ostatni_region/havirov-tenis-wimbledon-juniorka-vitezstvi-vendula-valdmannova-tennis-hill.html
Reagovat
chlebavevaju
03.02.2026 13:14
Důležité je, že je hezká a toho bych se držel.
Reagovat
Sinuhet1
03.02.2026 13:23
Reagovat
ladinec
03.02.2026 14:32
najít si nějakého multimilionáře
Reagovat
asgard33
03.02.2026 13:09
Jako nerad bych tady suploval tommrovu katastrofickou věštírnu,ale dneska budem rádi za 1 postup v Ostravě.
Reagovat
tommr
03.02.2026 13:13
a kdo by ten postup měl jako vybojovat? Vendula nestačila na Šramkovou, Lucka nestačí na Boulter a Tereza Martincová je proti McNally bez šance ...
Reagovat
PTP
03.02.2026 13:18
Tak je to správně, to se nám líbí
Reagovat
tommr
03.02.2026 13:06
První set si Lucka prohrála hned v úvodu když nejdřív zahodila vedení 40:0 na returnu a vzápětí soupeřce darovala brejk dvojchybou. Boulter si to pak už zkušeně pohlídala ...
Reagovat
Otmar
03.02.2026 13:03
Výhra se čekat jistě nedala, ale odnesl jsem si dojem, že Vendula má dobrý tenisový základ. Zdá se mi, že líp hraje na returnu...podání je poněkud neúčinné, bekend hraje občas z podivného postavení nohou. Bude muset být agresívnější. Hlava ji chodí, vymyslela několik dobrých kombinací, bohužel, nezvládla je někdy úderově. Perspektiva podle mně značná. Jinak mi hodně vzhledem připomíná Annu Kalinskou, dokonce i z profilu....mimořádně hezká holka! Tak ať se ji vyhnou zdravotní problémy a určitě to půjde!!
Reagovat
Serpens
03.02.2026 13:04
Postavičkou si Kalinskou maže na chleba
Reagovat
Marduch
03.02.2026 13:26
Holt je docela mala, coz ji pri servisu moc nepomaha..
Reagovat
Serpens
03.02.2026 12:38
Vendula měla pěkné momenty místy, ale zatím to nestačí, hlavně rychlostně. Má před sebou ještě hodně dřiny.

No a Lucka hned ze startu nevyužila tři brejkboly po sobě a její hra šla okamžitě ke dnu... ta hlava...ta hlava...
Reagovat
tommr
03.02.2026 13:07
Vendula si před zápasem stěžovala že jí trochu bolí ruka. Možná proto taková bída na podání?
Reagovat
Serpens
03.02.2026 13:10
Podání sice bez přímých bodů, ale rozhodovaly spíš rychlé míče Šrámkové během výměn.
Reagovat

