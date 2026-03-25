Jen vítězství nestačí. Musím se zlepšit, tohle je málo, kritizuje se Sinner
Michelsen nastoupil na kurt bez jakýchkoli obav a od začátku vyvíjel na velkého favorita díky agresivní hře velký tlak. Ve druhém setu dokonce vedl Američan 5:2, ale Ital podstatně zvýšil aktivitu, otočil skóre a udržel si rekord v počtu po sobě jdoucích vítězných setů na turnajích Masters 1000.
Klíčovou roli sehrálo Sinnerovo podání, které mu pomohlo zvládnout rozhodující okamžiky zápasu. Po utkání Ital přiznal, že bude muset pracovat na hře od základní čáry, pokud chce být konkurenceschopný ve zbývajících kolech turnaje.
"Můj servis mi hodně pomohl, zejména v klíčových momentech, včetně tie-breaku. Pokud chci v tomto turnaji dojít daleko, musím se zlepšit od základní čáry. Zítra je den volna, což pomáhá. Zkusíme najít dobrý rytmus v tréninku a uvidíme, jak to půjde. Prostě se musím zlepšit, tohle je málo," uvedl Sinner.
Ital zdůraznil také význam přizpůsobení hry aktuálním podmínkám a poučení se z předchozích zápasů. "V první řadě dobré podání v klíčových momentech, poučení se z předchozích her, snaha pochopit, co funguje v rozhodujících momentech nejlépe. Rád hraji tie-breaky za stavu 4-4, 5-5. Ale dnes jsem měl také trochu štěstí při podání na zisk setu, protože mi svítilo slunce z té strany, kde to bylo méně obtížné. Nicméně jsem velmi rád, že jsem dnes vyhrál,“ doplnil.
Sinner připustil, že jeho výkon nebyl nejlepší, ale i tak dokázal těžký zápas zvládnout. "Podmínky byly úplně jiné než včera večer, takže tam byl velký rozdíl. Jsem spokojený s tím, že jsem to dokázal uhrát. Proti Alexovi to byl velmi vyrovnaný boj; je to těžký soupeř."
"Dnes jsem se necítil v nejlepší formě, tak jsem se snažil najít způsob, jak to zvládnout. Teď se znám trochu lépe, takže chápu, že každý den může být úplně jiný," prohlásil Sinner s vědomím, že pokud chce příští neděli získat svůj druhý titul z Miami a první „Sunshine Double“, nesmí podcenit žádného soupeře.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
*215*