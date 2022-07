Ještě zažít pocit vítězství, přeje si Andrea Sestini Hlaváčková. Vrací se i kvůli dcerce

"Těším se. A zároveň je tam nervozita, jednoduše vše, co k tomu má patřit. Jsem zvědavá, jaká bude atmosféra, jestli přijdou lidi a jestli zůstanou i na ten náš zápas, který je poslední v pořadí. Samozřejmě i na tu rozlučku, i na to, že to celé končí," vypráví v rozhovoru pro Livesport někdejší deblová specialistka, která se však ve své kariéře dokázala probojovat i do osmifinále grandslamového US Open ve dvouhře.

Poslední ostré zápasy odehrála Andrea Sestini Hlaváčková v říjnu 2018 na Turnaji mistryň v Singapuru. "Opravdu jsem snad tři a půl roku nehrála na sebe. Jestli jsem za tu dobu odehrála dva tréninky? Občas tam byly nějaké lekce s fanoušky, ale to je jen takové pinkání, to není tenis," říká česká tenistka, která si kromě návratu k tenisové rutině dala v posledních dnech záležet také na tom, aby měla zase pohromadě vše, s čím chodila na kurty.

"Já už na kurty chodila jen s jednou raketou a košem míčů. Teď jsem zjistila, co všechno mi v báglu chybí: kapesníčky, krémíčky, taková ta moje výbava," usmívá se. "A taky jsem se tak týden dostávala do hry. Musím říct, že nic nenahradíte zápasy. Když je nehrajete, ztrácíte kontakt. Takže uvidíme, jaké to první kolo bude..."



Jedině s Hradeckou

Při svém rozlučkovém turnaji si zahraje s parťačkou Lucií Hradeckou, se kterou zažila největší úspěchy včetně vítězství na US Open a French Open. Společně získaly i stříbrné medaile na olympijských hrách v Londýně v roce 2012.

"Když jsem otěhotněla, v hlavě jsem si svou tenisovou kariéru ukončila. Jenže před osmi týdny přišel manžel domů s myšlenkou, jestli si nechci zahrát na Spartě ještě debla. No a já opáčila: Leda by si ho se mnou zahrála Lucka Hradecká," vysvětluje Sestini Hlaváčková, jak k myšlence představit se na pražském turnaji došlo. "Opravdu, Lucka je pro mě důležitá, s nikým jiným bych si nešla zahrát. A to se stalo, a tak jsme tady. Měly jsme osm týdnů na přípravu, tak snad to bude stačit," dodává.

Na Livesport Prague Open bude Andreu sledovat dcerka Isabella, která je pochopitelně středobodem jejího současného života. "Určitě mi dělá radost ten čas, který spolu hezky strávíme, což ale není vůbec garantováno," připouští Andrea myšlenky každé maminky. "Jsou i dny, kdy vás to taky nebaví, někdy jste hrozně unavení a prostě plníte jako kolovrátek jen ty maminkovské povinnosti. A tak si samozřejmě užívám, když se den povede, dcerka má dobrou náladu a všechno nám tak nějak hezky plyne," dodává.



Přemýšlela i o Wimbledonu

Právě i brzy tříletá holčička nakonec byla jedním z faktorů, kvůli kterému se chtěla Hlaváčková ještě jednou představit na tenisovém turnaji. Chce, aby si ji dcera pamatovala i jako tenistku. "Když padla myšlenka, zda se nevrátit, tak to bylo vlastně hlavně kvůli ní. Dokonce jsem přemýšlela, jestli zkusit Wimbledon a odehrát pár velkých turnajů, ale nakonec jsme se s manželem domluvili, že by to stejně nemělo ten smysl, který bych v tom viděla. Ona si stejně nebude pamatovat, co uvidí nebo neuvidí, takže tohle bude muset stačit," vypráví.

Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Hradecká začnou svůj poslední společný turnaj v pondělním podvečeru soubojem s další českou dvojicí Anastasií Detiucovou a Miriam Kolodziejovou. "Tenis mám jako uzavřenou kapitolu, takže kdyby to nedopadlo, tak se nehroutím, spíš naopak. Ale samozřejmě hodně, hodně moc bych si přála zažít ještě jeden pocit vítězství. Vyhrát aspoň to první kolo..."