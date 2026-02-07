Jestli vyhraješ, zemřeš ty i tvoje rodina. Sázkařská mafie vyhrožovala tenistovi
Tenisté sem tam sdílí, co jim zhrzení sázkaři, kteří prohráli své peníze, píší. Rozhodl se pro to také španělský tenista Sánchez, i když zveřejnit detaily zatím odmítá. Než ale mohl příspěvek na Instagramu vůbec napsat, musel si projít peklem.
Měl to být normální den. Sánchez se ve středu chystal na osmifinálový zápas na challengeru v argentinském Rosariu. Už ráno mu ale začaly chodit SMS zprávy od neznámého čísla s předvolbou spadající do tohoto regionu. O několik chvil později bylo jasné, že se stal terčem sázkařské mafie.
Zprávy byly hodně znepokojivé a obsahovaly jasný vzkaz. Buď dnešní zápas prohraješ, nebo zemřeš ty i tvoje rodina. Víme, kde se nachází tvoji sourozenci i rodiče. Sánchez vše nahlásil Mezinárodní tenisové federaci ITF, ale zprávy chodily dál. Proto se vydal na policii a informováni byli i pořadatelé turnaje.
Organizátoři turnaje i úřady začali okamžitě reagovat. Začátek zápasu se posouval a odstartoval zhruba o dvě hodiny později, než bylo plánováno. Nakonec pořadatelé oznámili, že se uskuteční bez diváků, aby Sáncheze ochránili před potenciální přítomností sázkařské mafie. Španěl měl s sebou na každém kroku ochranku.
Sánchez nakonec k duelu s domácím Valeriem Aboianem nastoupil. Podle dostupných informací byl však pochopitelně otřesený, v některých momentech ztěžka dýchal a nakonec prohrál ve dvou těsných setech. Poté odstoupil z deblové soutěže a na kurty už se nevrátil.
Později Sánchez reagoval na Instagramu. "Ahoj všichni, snad se máte dobře. Píšu tenhle příspěvek, protože mě kontaktuje mnoho lidí ohledně toho, co se včera stalo. Zaprvé vám neřeknu vše, dokud se nerozhodnu, jak to udělám. Jedu domů a potřebuju odpočinek, takže bych ocenil, kdybyste mi dál nepsali," uvedl.
"Zadruhé jsem se po letech útoků na sociálních sítích a posledním výhrůžkám rozhodl, že už nebudu tolerovat jakékoli nepříměřené zprávy nebo vyhrožování mně nebo mé rodině. Nakonec bych chtěl poděkovat pořadatelům turnaje i policii, že zajistili mou bezpečnost."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře