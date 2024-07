Jsem fit a snad to tak vydrží, pochvalovala si Siniaková povedený vstup do Wimbledonu

Kateřina Siniaková měla z úspěšného vstupu do letošního Wimbledonu radost. Turnajová sedmadvacítka porazila v úterním 1. kole Kanaďanku Marinu Stakusicovou 6:4, 6:2 a potvrdila současnou dobrou formu na trávě. Českým novinářům řekla, že ačkoliv před Wimbledonem vzdala kvůli zranění obhajobu titulu v Bad Homburgu, v londýnském All England Clubu se cítí zdravotně v pořádku.

"Jsem fit. Bylo to super a jsem nadšená," uvedla Siniaková. "Hrála jsem bez tejpu, bez všeho. Je super, že jsem hrála až v úterý a měla den navíc. Doufám, že to takhle vydrží," doplnila.

Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové se zranila před necelými dvěma týdny na turnaji v Berlíně po pádu na trávě. Následně se zúčastnila také turnaje v Bad Homburgu, kde ale před čtvrtfinále s Chorvatkou Donnou Vekičovou odstoupila.

"Byla to trošičku kombinace. V Berlíně jsem uklouzla a měla problém s přitahovačem. Myslím, že jsem podvědomě té noze ulehčovala, takže jsem si zase přetížila druhou stranu. Tam byla kyčel, zadek a tak nějak všechno. Pak se to už rozlévalo a potřebovala jsem pauzu," podotkla. "Jsem starší a už musím poslouchat tělo víc než před pár lety. I Wimbledon byl pro mě důležitý, takže to z toho vyplynulo," řekla.

V duelu se 164. hráčkou světa Stakusicovou uspěla po hodině a 47 minutách. Přestože dovolila soupeřce šest her, nešlo z jejího pohledu o snadné utkání. "Nevím, jestli skóre vypadá tak jednoznačně. Určitě to byl těžký zápas. Počítala jsem s tím, ale jsem ráda, že jsem to zvládla. Potvrzovat roli favoritky není nikdy snadné," uvedla Siniaková.

O náročnosti svědčil fakt, že si sice vypracovala 24 brejkbolů, proměnila ale jen čtyři. "Říkala jsem si, co to je, že to nemůžu uhrát, a kolik šancí ještě chci. Ona vždycky zahrála dobře nebo trochu se štěstím. Jsem ráda. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, zvykala jsem si na povrch, ale i tak jsem to dohrála," podotkla 36. hráčka světa.

Na travnatém povrchu vyhrála letos sedmý z osmi zápasů, do kterých nastoupila. Také výsledky před Wimbledonem jí dodaly jistotu. "Byla jsem hrozně ráda, že se mi zadařilo. Možná i proto jsem se rozhodla vzdát Bad Homburg, než abych tam bojovala třeba o jeden zápas a pak bych se nestihla připravit na grandslam," doplnila Siniaková.

Putincevové bude pomalejší tráva sedět

V dalším kole se česká tenistka utká s Julií Putincevovou z Kazachstánu. S pětatřicátou hráčkou světa se Siniaková utká podruhé v sezoně, v květnu ji na antuce ve francouzském Štrasburku porazila 6:0, 7:5. Putincevová vyřadila v 1. kole wimbledonskou vítězku z roku 2018 Němku Angelique Kerberovou a před třetím grandslamem sezony vyhrála i generálku v Birminghamu.

"Je to těžká soupeřka. Myslím, že jí tahle pomalejší tráva bude sedět. Určitě budou výměny, kraťasy a bude se hodně běhat. Hrála jsem s ní nedávno na antuce. Snad bych řekla, že je to tady ještě pomalejší než v tom Štrasburku. Určitě bude nahecovaná. Musím být připravená na dlouhý zápas," řekla Siniaková.