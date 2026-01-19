Jsem připravený a cítím se skvěle. Prorazí konečně Menšík i na grandslamu?
Menšík loni šokoval triumfem na Masters v Miami, kde ve finále skolil svůj vzor Novaka Djokoviče a zapsal se do české i světové tenisové historie. Letos prožil skoro perfektní vstup do sezony a na další účast na Australian Open se naladil triumfem v Aucklandu.
Jedním z jeho hlavních cílů pro letošní sezonu by měl být průlom na grandslamech. Ten se mu zatím i kvůli někdy slabší fyzické kondici a pár psychickým kolapsům dosud nepodařil. Výsledkem je, že stále čeká na premiérový postup do druhého týdne turnajů velké čtyřky.
Teď se ovšem cítí být připraven na první velký úspěch na grandslamové scéně. "Turnaj v Aucklandu jsem bral jako přípravný a jako tréninkové zápasy. Během 24 hodin jsem tam odehrál třeba sedm setů. Bral jsem to hodně tréninkově. Výhra na turnaji je jen bonus. Na grandslam jsem skvěle tenisově a fyzicky připravený. Bude to nová příležitost, nový turnaj a nová šance," uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Australian Open se Menšík účastní potřetí. Předloňský debut uzavřel ve druhém kole a loni se podíval mezi nejlepší dvaatřicítku. Na své rok staré vystoupení v Melbourne Parku ale asi nevzpomíná příliš rád. Ve třetím kole totiž vedl 2:0 na sety nad Alejandrem Davidovichem a měl i mečboly. Přesto prohrál.
I když si musel prvenstvím na Novém Zélandu zvýšit sebevědomí a v přípravě na novou sezonu pracoval na celkovém zlepšení a hlavně na kondici, chce zůstat nohama na zemi. "Za druhý kariérní titul jsem moc rád. Ukázal jsem, že příprava proběhla velmi dobře a jsem za to moc rád. Forma před grandslamem šla nahoru. Snažím se zůstat nohama na zemi."
Do letošního ročníku Australian Open vstoupí v úterý a bude plnit roli favorita proti Pablovi Carreňovi. Pokud by se probojoval do svého prvního grandslamového osmifinále, mohl by v něm vyzvat nejúspěšnějšího hráče všech dob, svůj vzor a rekordmana turnaje Djokoviče.
Menšík získal v Aucklandu druhý titul
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jak australská policie vyzjistila, tak pokojská mylně vyhodnocovala výkřiky. Nejednalo se o man a she muž a ona ale o Menšík.
Jak policie uvedla nejmenovaným turistům z Itálie, Španělska a Srbska se však nic nestalo a jsou mimo jakékoliv ohrožení.
Takze titulka by mela znit!
Jirasek varuje konkurenci Mensika vcetne Djokovice, ze je pripraveny a citi se skvele... ;-)))
Ted uz jen vymyslet jak to te konkurenci predat... nejlepe WhatsApp, Mesenger, Signal, Instac atd.... Priklad textu:
Ahoj Stando, chtel bych te varovat, Kuba je pripraveny a citi se skvele, dej si bacha...:-)))
Titulek možná mohl znít:
Menšíkova forma je pro soupeře varováním!
nebo
Menšíkův titul - hozená rukavice soupeřům!
Ja bych dal titulek:
Menšík: "Snažím se zůstat nohama na zemi."
Vim, ze se casto pouzivaji titulky - tzv. vytrzene glosky z kontextu jako klikbajt, a jak do toho clanku vejdes tak to vypada ruzne, nebo uplne jinak... ale to je problem jiny...
...v tomhle pripade by to mohlo byt zajimave v kontextu toho jak je mentalne fanousky uz vnimany, ze se toho asi uz nikdy nezbavi, tedy te sve prezdivky - "tluchuba". Kdyz uz tedy TP hleda ten klikbajt... tak bych na to sel schvalne proti proudu...
Pod takovou titulkou by pod clankem mohlo byt narvano jak v patek v noci v baru na Manhattanu... ;-)) neb byt to uz fungovalo jak cerveny hadr na byka...;-)
Každopádně to uzemění docela zdůrazňoval, teda trochu mi to znělo, že sám sebe o něm přesvědčoval, ale to nevadí, uvědomění tam je. Titulek pravda spíš graduje jeho tlučhubování. Asi by nezaškodilo vypustit heslo: kill da clickbait
jinak ale ubohe..... abychom to nahodou nezamluvili.....
...ale prave se mne zda, (ze v tehle dobe, kdy na to tlaci pomalu vsude, a predpokladam, ze redaktorum slapou na paty aby vymysleli plno hovadin) tak se to da vyuzit i pozitivne...;-)
Ctenarum uz zbyva jen smysl pro humor... jinak to cloveka zabije a ubije...
Bylo, nebylo...
Pohádkové příběhy nikdy nezestárnou. Skýtají zábavu i ponaučení, napětí a dobrodružství, odměnu i odplatu. Jaké by to bylo dětství bez Sněhurky, Šípkové Růženky, Kocoura v botách, Palečka nebo žabího krále?
Tato kniha přináší dvacet tři pohádek s krásnými ilustracemi. S oblíbenými pohádkovými hrdiny si celá rodina užije nezapomenutelné čtenářské chvilky.
https://www.vasut.cz/knihy/velka-kniha-pohadek