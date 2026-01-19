Jsem připravený a cítím se skvěle. Prorazí konečně Menšík i na grandslamu?

Jakub Menšík (20) získal před pár dny svůj už druhý titul z turnajů ATP. Úřadující šampion Masters v Miami ale pořád čeká na první výraznější grandslamový výsledek. Další šanci má na probíhajícím Australian Open a podle rozhovoru pro Radiožurnál Sport je připraven na premiérový úspěch na podnicích velké čtyřky.
Jakub Menšík na tiskové konferenci po triumfu v Aucklandu (© DAVE ROWLAND / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Menšík loni šokoval triumfem na Masters v Miami, kde ve finále skolil svůj vzor Novaka Djokoviče a zapsal se do české i světové tenisové historie. Letos prožil skoro perfektní vstup do sezony a na další účast na Australian Open se naladil triumfem v Aucklandu.

Jedním z jeho hlavních cílů pro letošní sezonu by měl být průlom na grandslamech. Ten se mu zatím i kvůli někdy slabší fyzické kondici a pár psychickým kolapsům dosud nepodařil. Výsledkem je, že stále čeká na premiérový postup do druhého týdne turnajů velké čtyřky.

Teď se ovšem cítí být připraven na první velký úspěch na grandslamové scéně. "Turnaj v Aucklandu jsem bral jako přípravný a jako tréninkové zápasy. Během 24 hodin jsem tam odehrál třeba sedm setů. Bral jsem to hodně tréninkově. Výhra na turnaji je jen bonus. Na grandslam jsem skvěle tenisově a fyzicky připravený. Bude to nová příležitost, nový turnaj a nová šance," uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Australian Open se Menšík účastní potřetí. Předloňský debut uzavřel ve druhém kole a loni se podíval mezi nejlepší dvaatřicítku. Na své rok staré vystoupení v Melbourne Parku ale asi nevzpomíná příliš rád. Ve třetím kole totiž vedl 2:0 na sety nad Alejandrem Davidovichem a měl i mečboly. Přesto prohrál.

I když si musel prvenstvím na Novém Zélandu zvýšit sebevědomí a v přípravě na novou sezonu pracoval na celkovém zlepšení a hlavně na kondici, chce zůstat nohama na zemi. "Za druhý kariérní titul jsem moc rád. Ukázal jsem, že příprava proběhla velmi dobře a jsem za to moc rád. Forma před grandslamem šla nahoru. Snažím se zůstat nohama na zemi."

Do letošního ročníku Australian Open vstoupí v úterý a bude plnit roli favorita proti Pablovi Carreňovi. Pokud by se probojoval do svého prvního grandslamového osmifinále, mohl by v něm vyzvat nejúspěšnějšího hráče všech dob, svůj vzor a rekordmana turnaje Djokoviče.

Menšík získal v Aucklandu druhý titul

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
vojta912
19.01.2026 20:36
Pokojská hotelu, který obývají nejvýše nasazení hraci v noci omylem zalarmovala policii, neboť se domnívala že po hotelu se pohybuje transosoba, které navštěvuje a děsí jednotlivé hráče.
Jak australská policie vyzjistila, tak pokojská mylně vyhodnocovala výkřiky. Nejednalo se o man a she muž a ona ale o Menšík.
Jak policie uvedla nejmenovaným turistům z Itálie, Španělska a Srbska se však nic nestalo a jsou mimo jakékoliv ohrožení.
Reagovat
JLi
19.01.2026 21:50
Horko u protinožců, což
Reagovat
sojka1
19.01.2026 20:18
Jste v poradku? Mensa nekoho varuje? Slysel vubec nekdo ten rozhovor? :-(
Reagovat
Vlk-v-trave
19.01.2026 21:43
To nevim, ale precetl jsem si clanek a vychazi mi z toho, ze autor clanku varuje cely tenisovy svet, ze mame Kubu, ktery je pripraven na druhy tyden Majoru...:-D

Takze titulka by mela znit!
Jirasek varuje konkurenci Mensika vcetne Djokovice, ze je pripraveny a citi se skvele... ;-)))

Ted uz jen vymyslet jak to te konkurenci predat... nejlepe WhatsApp, Mesenger, Signal, Instac atd.... Priklad textu:
Ahoj Stando, chtel bych te varovat, Kuba je pripraveny a citi se skvele, dej si bacha...:-)))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 22:35
schválně jsem si dělal čárky pokaždé, kdy Kuba vyřkl jméno Djokovič. Víte kolikrát, přátelé? Ani jednou...

Titulek možná mohl znít:
Menšíkova forma je pro soupeře varováním!
nebo
Menšíkův titul - hozená rukavice soupeřům!
Reagovat
Vlk-v-trave
19.01.2026 23:51
:-)
Ja bych dal titulek:
Menšík: "Snažím se zůstat nohama na zemi."

Vim, ze se casto pouzivaji titulky - tzv. vytrzene glosky z kontextu jako klikbajt, a jak do toho clanku vejdes tak to vypada ruzne, nebo uplne jinak... ale to je problem jiny...
...v tomhle pripade by to mohlo byt zajimave v kontextu toho jak je mentalne fanousky uz vnimany, ze se toho asi uz nikdy nezbavi, tedy te sve prezdivky - "tluchuba". Kdyz uz tedy TP hleda ten klikbajt... tak bych na to sel schvalne proti proudu...
Pod takovou titulkou by pod clankem mohlo byt narvano jak v patek v noci v baru na Manhattanu... ;-)) neb byt to uz fungovalo jak cerveny hadr na byka...;-)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.01.2026 00:28
jj, to by bylo divný a i Kuba by byl weirdo
Každopádně to uzemění docela zdůrazňoval, teda trochu mi to znělo, že sám sebe o něm přesvědčoval, ale to nevadí, uvědomění tam je. Titulek pravda spíš graduje jeho tlučhubování. Asi by nezaškodilo vypustit heslo: kill da clickbait
Reagovat
sojka1
19.01.2026 23:31
jsem si to predstavila..... :-))))
jinak ale ubohe..... abychom to nahodou nezamluvili.....
Reagovat
Vlk-v-trave
20.01.2026 00:12
jak pisu tomasovi... hleda se podle mne klikbajt... a bohuzel to vypada takhle pomalu vsude. Dokonce jsem prestal uz cist jedny noviny na netu... proste to fakt neslo... tam to bylo uz hodne za hranou....
...ale prave se mne zda, (ze v tehle dobe, kdy na to tlaci pomalu vsude, a predpokladam, ze redaktorum slapou na paty aby vymysleli plno hovadin) tak se to da vyuzit i pozitivne...;-)
Ctenarum uz zbyva jen smysl pro humor... jinak to cloveka zabije a ubije...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
20.01.2026 00:26
Nic zakecávat nebudem. Ten titulek mi tady po přemýšlení fakt zbytečně ujel. Já jsem to bral tak, že prostě se cítí výborně a je to vzkaz pro konkurenci včetně Djokoviče, kterého může potkat v osmifinále. A že by snad konečně mohl dát ten druhý týden na grandslamech. Jdu to změnit.
Reagovat
Georgino
19.01.2026 23:52
Reagovat
vojta912
19.01.2026 20:16
Jsem zvědavý v jakém kole kdo na Jakuba nastaví Csaplárovku
Reagovat
Mantra
19.01.2026 19:26
takže končí - fajn.
Reagovat
Marduch
19.01.2026 19:07
To je zas de bilní titulek i podtitulek.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 19:52
Jsem připravený soupeře masakrovat! Motorovou raketou...
Reagovat
Preview.lover
19.01.2026 18:51
Škoda, že Menšík nenaváže na titul z Nového Zélandu, los neměl úplně špatný
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.01.2026 19:50
hmm, taky si myslím, že mohl nějaké to kolo udělat
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.01.2026 00:31
ale nakonec to vypadá, že snad jde jen o falešný poplach z redakce
Reagovat
pzag777
19.01.2026 18:44
Takže Carreno Busta do druhého kola?
Reagovat
Teo
19.01.2026 18:44
Takže v prvním kole konec?
Reagovat
Blondie
19.01.2026 18:42
A jéje
Reagovat
Sinuhet1
19.01.2026 19:10
Reagovat
Sinuhet1
19.01.2026 19:17
tam je tolik veci co se muze pokazit a hlavne to taky zalezi na souperi, ze bych byl fakt opatrny s prognozami
Reagovat
paddy
Oin
19.01.2026 21:46
A co Kašpárkův hrobeček?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.01.2026 00:32
u dětských posluchačů se nechytila. Jak u fanoušků tenisu, nevím
Reagovat
com
19.01.2026 18:28
takže jako Lehečka
Reagovat

