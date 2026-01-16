Menšík slaví druhý titul! V Aucklandu po precizním výkonu přehrál Báeze
Báez – Menšík 3:6, 6:7
Menšík výborně zvládl dramatický závěr utkání, když ve druhém setu odvrátil tři setboly v řadě za stavu 3:6 v tie-breaku. O osudu finále rozhodl po 82 minutách hry, během nichž se mohl opřít především o mimořádně kvalitní servis. Menšík se díky triumfu stal nejmladším vítězem turnaje v Aucklandu od roku 2009, kdy zde slavil Juan Martin del Potro.
Český tenista měl výborný vstup do utkání a v prvním setu nasázel 11 es. Zároveň získal 95 procent bodů po prvním podání, když uspěl v 21 z 22 výměn. Jediný brejk prvního setu přišel v šestém gemu a Menšík si ho bez problémů pohlídal.
Ve druhé sadě se zdálo, že má finále pod kontrolou poté, co prorazil soupeřův servis na 6:5. Báez, jenž v průběhu turnaje porazil mimo jiné i jedničku pavouka Bena Sheltona, se ale okamžitě vrátil do hry a vynutil si tie-break. V něm se dostal až ke třem setbolům, Menšík však ani v tento moment neznervózněl, předvedl parádní drop volej, eso i vítězný return a zvrat dokonal.
"Řekl bych, že to byl skvělý začátek roku," uvedl Menšík po utkání na kurtu. "Po přípravě a předsezonním období nejste vždy v ideálním rytmu, ale cítil jsem, že mám hodně energie. Jsem nesmírně šťastný, že jsem předvedl výkon, který jsem chtěl."
Český tenista ocenil také kvality finálového soupeře. "Seb je skvělý bojovník, proti němu je hrozně těžké zahrát winner. Když jsem vedl 6:5 ve druhém setu, podával jsem celý zápas velmi dobře, ale pak přišlo pár druhých servisů. V tie-breaku za stavu 3:6 jsem byl rád, že jsem dokázal zůstat soustředěný až do konce," doplnil.
Menšík navázal v Aucklandu na svůj dosud jediný titul z okruhu ATP, který získal na Miami Open v loňském roce, kde mimo jiné porazil Novaka Djokoviče. Díky novozélandskému triumfu se v pondělí posune v žebříčku PIF ATP o jednu příčku na 17. místo. Následně se přesune do Melbourne, kde ho čeká příprava na duel prvního kola Australian Open proti Pablu Carreñovi.
