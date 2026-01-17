Skvělý den pro český tenis! Macháč ovládl Adelaide a navázal na Menšíka

DNES, 08:20
Aktuality 19
ATP ADELAIDE - Tomáš Macháč (25) slaví svůj druhý kariérní titul! Ve finále turnaje v Adelaide si poradil s francouzským soupeřem Ugem Humbertem (27) po setech 6:4, 6:7 a 6:2. Český reprezentant tak navázal na úspěch Jakuba Menšíka, který nenašel přemožitele na podniku v Aucklandu.
Tomáš Macháč ovládl turnaj v Brisbane (@ Michael ERREY / AFP / AFP / Profimedia)

Humbert – Macháč 4:6, 7:6, 2:6

Těžkou semifinálovou bitvu s Alejandrem Davidovichem měl v nohách Humbert, v úvodu utkání s Macháčem to ale znát nebylo. Byl to právě francouzský tenista, který ve druhém gamu uspěl na servisu, což vzápětí potvrdil a vedl už 3:0.

Aktivně hrající Macháč však měl při servisech svého soupeře celou řadu šancí na brejk. Humbert si ale v kritických situacích velmi často pomohl výborným servisem. Ani ten ho však nezachránil v páté hře, kdy berounský rodák proměnil svou šestou šanci na returnu a rychle srovnal na 3:3.

V nervózní úvodní sadě se do dalších problémů dostal berounský rodák, když za stavu 4:3 pro soupeře musel odvracet brejkovou možnost. Humbert šanci nevyužil a vzápětí toho mohl litovat.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Hned v následujícím gamu to byl on, kdo nabral manko 0:40. První dvě hrozby ještě dokázal odvrátit, třetí už ne a podruhé v zápase přišel o podání. Macháč si už nabídnutou příležitost ujít nenechal, sadu zakončil čistou hrou a šel do vedení 1:0 na sety.

Ve druhé sadě si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. K první brejkové možnosti se dostal v šesté hře Humbert, Macháč ale dokázal nebezpečnou situaci vyřešit.

Kvalita hry obou tenistů s postupujícím časem narůstala, diváci byli svědky celé řady atraktivních výměn. Levou rukou hrající Humbert výrazně zlepšil svůj servis a Macháče k žádné možnosti na prolomení podání nepouštěl.

Sadu tak musela rozhodnout až zkrácená hra, ve které byl aktivnějším a především agresivnějším hráčem rodák z Mét, který ji ovládl jasně 7:2, a po téměř dvou hodinách hry tak musela o vítězi rozhodnout závěrečná sada.

Macháč vstoupil do klíčového dějství velmi aktivně a ve čtvrté hře se mu to vyplatilo. Poprvé od prvního setu prolomil Francouzovi servis, což vzápětí potvrdil při svém podání a vedl už 4:1.

Unaveně působící Humbert se dopouštěl celé řady nevynucených chyb, což vyústilo v další prohraný servis v osmé hře, a Macháč se tak po dvou hodinách a 25 minutách hry mohl radovat z vítězství.

"Vím, že to se mnou není vždy jednoduché, o to víc bych chtěl poděkovat svému týmu za podporu a pomoc. Byli skvělí. Chtěl bych pogratulovat i svému soupeři, který odehrál skvělý turnaj," říkal po zápase šťastný šampion.

Svěřenec Daniela Vacka si tak připsal svůj druhý turnajový vavřín, když v loňském roce ovládl podnik v Acapulcu. Macháč se navíc ze současného 35. místa žebříčku posune na 24. pozici.

Prvním soupeřem českého tenisty na Australian Open bude bulharská legenda Grigor Dimitrov.

Menšík slaví druhý titul! V Aucklandu po precizním výkonu přehrál Báeze

Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

19
Mony
17.01.2026 10:21
Skoro se s tou fotkou strefili..ještě 5 cm s trofeji doprava
Reagovat
Mony
17.01.2026 10:25
Argentinský brankář Martinéz by z toho udělal peprnou show!
Reagovat
vojta912
17.01.2026 09:15
Úspěch hezky, na druhou stranu kratkotrenýrkář se bezesporu unavil a na AO dojdou síly ve třetím kole, kde bude skrečovat
Reagovat
lukassynek@email.cz
17.01.2026 09:47
Mohu se zeptat, jestli 26. července 2037 bude na D1 u Humpolce silný dopravní provoz? Budu spěchat, tak bych to nerad podcenil. Ještě by mě zajímalo, jestli k věštění používáte roztopenou pec, jako v Cimrmanově hře Vizionář, nebo tradičněji využíváte játra obřadně zabitého klokana?
Reagovat
Juras69
17.01.2026 09:54
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.01.2026 09:57
Reagovat
pantera1
17.01.2026 10:01
Reagovat
subaru
17.01.2026 09:04
No Dimitrov už se chystá.
Reagovat
Kapitan_Teplak
17.01.2026 08:42
To je síla. Aby v jednom týdnu vyhráli naši tenisté oba dva turnaje, to se snad nikdy nestalo.
Reagovat
The_Punisher
17.01.2026 08:53
No, stalo, ale mnoho z nás se v tu dobu ještě ani nenarodilo Naposledy v roce 1982 se to podařilo Lendlovi a Šmídovi
Reagovat
Juras69
17.01.2026 09:55
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.01.2026 09:59
díky!
Reagovat
alcaraz.dva
17.01.2026 08:40
"úspěch Jakuba Menšíka, který nenašel soupeře na podniku v Aucklandu, zní v článku
Ale i tak úspěch to byl, to je jasny
Reagovat
frenkie57
17.01.2026 08:43
Reagovat
jacksomm
17.01.2026 08:34
Po dvou gemech třetího jsem na to neměl nervy a sel si lehnout... ten Hubert musel úplně odpadnout, to jinak není možný..
Reagovat
frenkie57
17.01.2026 08:38
Tak nějak. Prohrál si servis ve čtvrté hře a pak už se vezl. Tomáš působil ve třetím setu o dost klidněji.
Reagovat
horska.kraslice
17.01.2026 08:27
Tři velké gratulace
Reagovat
com
17.01.2026 08:56
trojka Macháč, Menšík a Siniačka
Reagovat
Honza-K
17.01.2026 09:48
Reagovat

