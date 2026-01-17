Skvělý den pro český tenis! Macháč ovládl Adelaide a navázal na Menšíka
Humbert – Macháč 4:6, 7:6, 2:6
Těžkou semifinálovou bitvu s Alejandrem Davidovichem měl v nohách Humbert, v úvodu utkání s Macháčem to ale znát nebylo. Byl to právě francouzský tenista, který ve druhém gamu uspěl na servisu, což vzápětí potvrdil a vedl už 3:0.
Aktivně hrající Macháč však měl při servisech svého soupeře celou řadu šancí na brejk. Humbert si ale v kritických situacích velmi často pomohl výborným servisem. Ani ten ho však nezachránil v páté hře, kdy berounský rodák proměnil svou šestou šanci na returnu a rychle srovnal na 3:3.
V nervózní úvodní sadě se do dalších problémů dostal berounský rodák, když za stavu 4:3 pro soupeře musel odvracet brejkovou možnost. Humbert šanci nevyužil a vzápětí toho mohl litovat.
Hned v následujícím gamu to byl on, kdo nabral manko 0:40. První dvě hrozby ještě dokázal odvrátit, třetí už ne a podruhé v zápase přišel o podání. Macháč si už nabídnutou příležitost ujít nenechal, sadu zakončil čistou hrou a šel do vedení 1:0 na sety.
Ve druhé sadě si oba tenisté bez větších problémů drželi svá podání. K první brejkové možnosti se dostal v šesté hře Humbert, Macháč ale dokázal nebezpečnou situaci vyřešit.
Kvalita hry obou tenistů s postupujícím časem narůstala, diváci byli svědky celé řady atraktivních výměn. Levou rukou hrající Humbert výrazně zlepšil svůj servis a Macháče k žádné možnosti na prolomení podání nepouštěl.
Sadu tak musela rozhodnout až zkrácená hra, ve které byl aktivnějším a především agresivnějším hráčem rodák z Mét, který ji ovládl jasně 7:2, a po téměř dvou hodinách hry tak musela o vítězi rozhodnout závěrečná sada.
Macháč vstoupil do klíčového dějství velmi aktivně a ve čtvrté hře se mu to vyplatilo. Poprvé od prvního setu prolomil Francouzovi servis, což vzápětí potvrdil při svém podání a vedl už 4:1.
Unaveně působící Humbert se dopouštěl celé řady nevynucených chyb, což vyústilo v další prohraný servis v osmé hře, a Macháč se tak po dvou hodinách a 25 minutách hry mohl radovat z vítězství.
"Vím, že to se mnou není vždy jednoduché, o to víc bych chtěl poděkovat svému týmu za podporu a pomoc. Byli skvělí. Chtěl bych pogratulovat i svému soupeři, který odehrál skvělý turnaj," říkal po zápase šťastný šampion.
Svěřenec Daniela Vacka si tak připsal svůj druhý turnajový vavřín, když v loňském roce ovládl podnik v Acapulcu. Macháč se navíc ze současného 35. místa žebříčku posune na 24. pozici.
Prvním soupeřem českého tenisty na Australian Open bude bulharská legenda Grigor Dimitrov.
Menšík slaví druhý titul! V Aucklandu po precizním výkonu přehrál Báeze
Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale i tak úspěch to byl, to je jasny