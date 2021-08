Kaderka: Finále v Praze? Před rokem bych věřil spíše tomu, že se stanu kosmonautem

"Kdyby mi před rokem někdo řekl, že to bude tady, tak bych nevěřil. Asi bych věřil víc tomu, že se stanu kosmonautem, než se může stát tohle, a ono se to stalo," zářil Kaderka na dnešní tiskové konferenci poté, co mezinárodní federace ITF oficiálně oznámila konání akce v Praze.

Finále soutěže dříve nazývané Fed Cup se mělo hrát loni v Budapešti, ale kvůli koronaviru maďarská metropole turnaj nejdřív odložila a letos se ho vzdala.

Kaderka měl od Maďarů informace, že mají problém a situace se posunuje k neřešitelnému stavu. Myšlenka, že by se akce zhostila Visegrádská čtyřka, se neujala a uspořádat soutěž narychlo nikdo jiný nechtěl. "Bylo to z říše snů. Nikdo si nedokázal představit, že to půjde zvládnout. Akce byla před krachem. Vypadalo to, že nebude vůbec," konstatoval Kaderka.

V průběhu grandslamového French Open ale šéf českého tenisu začal přemýšlet, že by finále pro dvanáct týmů uspořádal v Praze. "Když Bára Krejčíková začala kostit soupeřky jednu po druhé, tak mě postupně posílali kolegové prezidenti gratulace a napsali, že mám další hvězdu do Fed Cupu. Začali jsem se bavit o tom, že by bylo dobré také hvězdy ukázat doma," řekl.

Finále do Prahy 'pomohla' dostat Krejčíková

Kaderka se pro možnost finálového turnaje v Praze nadchl. A během finále Krejčíkové v Paříži s Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou si za stavu 1:1 na sety promluvil se šéfem ITF Davidem Haggertym. "Řekl jsem mu: 'Když to Bára vyhraje, tak garantuju, že Fed Cup do Češka dostanu. Budu mít lepší pozici. Báře fandí v Česku všichni. Je to zlatíčko, skromná holka, úžasná a všem ukazuje, jak to s českým ženským tenisem je. Když to trefí, tak to dokážu'."

Poprvé veřejně o možnosti uspořádat turnaj promluvil při tiskové konferenci Krejčíkové, tehdy už vítězky dvouhry a čtyřhry z Roland Garros. "Napsal jsem jí na kus papíru, jestli chce Fed Cup v Praze, a ona mi odepsala, že by to bylo úžasné, že chce a pět vykřičníků," řekl Kaderka.

Zásadní podle jeho slov bylo získat podporu vlády. "Potkal jsem se s premiérem Andrejem Babišem a ani jsem ho nemusel moc lámat. Řekl, že by to bylo úžasné," uvedl Kaderka a dodal, že akce nemůže být ztrátová. "Peníze jsou na úhradu části organizačních nákladů. A i kdyby přijelo jen deset tisíc lidí, tak akce Česku vydělá dvě stě až tři sta milionů."

Vláda přiklepla na organizování turnaje 65 milionů korun a tenisovému svazu se povedlo i dohodnout s O2 arenou, i když ještě neměl v ruce podepsanou smlouvu s ITF. "Bylo to největší čarodějství, protože jsme ještě byli bez peněz, jen s příslibem, bez konečného podpisu, a s arénou jsme se dohodli. Myslím, že tohle je opravdu něco pozoruhodného," řekl Kaderka.

Z možnosti pořádání finálového turnaje je nadšený, přitom patřil k největším kritikům vedení ITF při změně systému soutěže. "Pořád bych raději, kdyby se hrálo doma - venku, ale když už existuje možnost přivést nejlepší tenistky do Prahy, tak je to úžasná věc," řekl.

Na přípravu mají Češi jen osm týdnů. "Porce odpovědnosti a práce, co nás čeká, si málokdo dokáže představit, nicméně jsme připraveni," řekl Kaderka a přiznal, že se těší, až bude po turnaji. "A budeme mít zaplacené výdaje a všichni řeknou, že to byl úžasný zážitek..."