Kalinská si stěžovala na rozvrh zápasů. Jak od nás můžete čekat ty nejlepší výkony, zlobí se
Anně Kalinské se po Wimbledonu začalo dařit na amerických betonech. Ve Washingtonu si zahrála finále a v Cincinnati zvládla už tři těžké duely. S organizací turnaje však není spokojená.
"Jak od nás můžete čekat ty nejlepší výkony, když je rozvrh zápasů takhle nefér," rozzlobila se ruská hráčka na instagramu. Kalinská popisuje, že se po večerním duelu s Jekatěrinou Alexandrovovou dostala domů velmi pozdě a spát šla až ve čtyři hodiny ráno.
Po pár hodinách odpočinku se do areálu vrátila na trénink a následně se dozvěděla, že její čtvrtfinálový zápas s Igou Šwiatekovou je naplánován už na 11 hodin dopoledne místního času. Právě brzký začátek utkání ji donutil k sepsání veřejné stížnosti.
"Jak turnaj a WTA očekávají, že budu regenerovat a neustále upravovat svůj spánkový režim, což je jeden z nejdůležitějších aspektů regenerace," dodala 34. hráčka světa, kterou v Ohiu čeká největší letošní čtvrtfinále a pokusí se i podruhé porazit polskou hvězdu. Loni si s ní poradila ve dvou setech v semifinále v Dubaji.
