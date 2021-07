Kar. Plíšková zvládla derby s Martincovou a je v osmifinále Wimbledonu

WIMBLEDON - Karolína Plíšková dle očekávání zvládla české derby ve třetím kole Wimbledonu, Terezu Martincovou přehrála 6-3 6-3 a potřetí za sebou v All England Clubu prošla do osmifinále. O první wimbledonské čtvrtfinále si zahraje s Ljudmilou Samsonovovou, či Sloane Stephensovou.

Karolína Plíšková se od loňského restartu trápí, ale po postupu do finále v Římě to vypadalo, že by se mohla znovu chytnout. Devětadvacetiletá Češka však ve finále neuhrála jediný game, na French Open vypadla už ve druhém kole, na dvou travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas a po téměř pěti letech opustila elitní desítku.

Ve Wimbledonu se ovšem Plíškové daří a po cestě do osmifinále neztratila jediný set. Po těsném dvousetovém vítězství nad Tamarou Zidanšekovou nedala šanci Donně Vekičové ani dnes krajance Tereze Martincové.

Úvodní dva gamy byly hodně nervózní a plné chyb, ani jedna z českých tenistek nedokázala využít několik brejkbolů. Plíšková v následující hře uspěla a získala převahu. Plíšková si dnes i přes devět dvojchyb podáním pomáhala, trefila sedm es, 71% prvních servisů a odvrátila sedm z osmi brejkbolových hrozeb. Druhá sada se zlomila v pátém gamu, Martincová v něm neproměnila čtyři brejkboly a favorizovaná Plíšková už poté dominovala.

Plíšková do osmifinále Wimbledonu postoupila třetím rokem po sobě, v předchozích dvou případech však neuspěla. O první wimbledonské čtvrtfinále si zahraje s Ljudmilou Samsonovovou, či Sloane Stephensovou.

Martincová má za sebou další povedený turnaj. Šestadvacetiletá Češka se letos poprvé prokousala do elitní stovky žebříčku WTA, na French Open poprvé vyhrála zápas hlavní soutěže na grandslamech, na obou wimbledonských generálkách uhrála čtvrtfinále a v All England Clubu poprvé prošla do třetího kola podniků velké čtyřky. Díky posledním výsledkům solidně upevnila svou pozici v Top 100 světového hodnocení.

Plíškovou mohou v osmifinále zítra doplnit ještě tři Češky. Kateřina Siniaková vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, Barbora Krejčíková se utká s Anastasijí Sevastovovou a Karolína Muchová nastoupí proti Anastasii Pavljučenkovové.

