Karolína Plíšková přípravu na Wimbledon zahájila porážkou, na Pegulaovou nenašla recept ani počtvrté

Karolína Plíšková i přes pár slušných výsledků od loňského restartu prochází obrovskou krizí. Česká jednička sice ve Stuttgartu mohla dopodávat čtvrtfinále se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a v Římě se znovu po roce dostala do finále, jenže právě od římského souboje o titul, v němž neuhrála jediný game s Igou Šwiatekovou, se znovu trápí. Na French Open vypadla již ve druhém kole a na úvodní travnaté akci v Berlíně ztroskotala hned na první soupeřce.

Plíšková ani na čtvrtý pokus nedokázala najít recept na Jessicu Pegulaovou. S Američankou schytala výprask v Dauhá i Dubaji a v Miami prohrála ve třech setech.

Rodačka z Loun dnes příliš chybovala, celkem šestkrát ztratila podání, v úvodní sadě otočila z 0-2 na 4-2, ale náskok neudržela, a po brejku v úvodním gamu druhé sady ve zbytku utkání uhrála jediný game.

Pegulaová bude ve svém prvním čtvrtfinále na trávě čelit Viktorii Azarenkové, kterou porazila na letošním Australian Open. Azarenková potvrdila, že na Angelique Kerberovou umí. Dvojnásobná vítězka Australian Open v souboji bývalých světových jedniček přehrála trojnásobnou grandslamovou šampionku 6-3 7-5 a ve vzájemné bilanci vede už 10-1.

Karolina pliskova beaten 5-7 2-6 by Jessica pegula in the 2nd round of the bett1 open #pliskova #round2 #bett1open ( Getty ) pic.twitter.com/BBphy9ECpa