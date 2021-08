Karolína Plíšková proti Sorribesové vyhrála deset gamů v řadě a postoupila v Montréalu do semifinále

Karolína Plíšková nejspíše definitivně ukončila dlouhou krizi. Nadějně to vypadalo už po finále v Římě, jenže v něm neuhrála jediný game a přišlo další trápení. Po Wimbledonu, kde hrála své druhé finále na grandslamech, si ale vede solidně. Na olympiádě v Tokiu sice skončila už v osmifinále na Camile Giorgiové, nicméně v Montréalu se zlepšuje zápas od zápasu a je už v semifinále.

Po dramatické bitvě s Donnou Vekičovou neztratila set, porazila Amandu Anisimovovou a dnes 6-4 6-0 Saru Sorribesovou, se kterou jasně vyhrála i druhý vzájemný souboj. Na Australian Open 2017 Španělce povolila pouhé dva gamy, dnes jen o dva více.

Zatímco v Melbourne od začátku dominovala, do dnešního střetnutí měla pomalejší vstup. V úvodu utkání dvakrát za sebou přišla o podání, ale vždy se jí povedl rebrejk. Od stavu 2-4 srovnala mířidla, agresivní a přesnou hrou precizní obranu Sorribesové zlomila a vyhrála deset gamů v řadě. Na postup potřebovala necelou hodinu a půl a byla podstatně lepší na brejkbolech, využila šest ze sedmi a z devíti hrozeb sedm odvrátila.

Na National Bank Open startuje poosmé a poprvé se dostala mezi nejlepší kvarteto, jejím předchozím maximem byla čtvrtfinále z let 2017 a 2019 ve druhém dějišti Torontu.

No.4 seed Karolina Pliskova advances to her 1st hard court WTA 1000 semifinal since 2019 Miami with a 64 60 win over Sara Sorribes Tormo.



Pliskova can return to the Top 5 if she advances to the #OBN21 final.



Faces Sabalenka in a rematch of their 57 64 64 Wimbledon SF. pic.twitter.com/eo55eaKxUR