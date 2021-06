Karolína Plíšková ve Wimbledonu zdolala Zidanšekovou. O postup zabojuje ještě pět Češek

Karolína Plíšková od loňského restartu prochází krizí. Ke konci letošního antukového jara v Římě se dostala do finále a vypadalo to, že by svou kariéru mohla znovu nastartovat. V souboji o titul však neuhrála jediný game, přišlo vyřazení ve druhém kole French Open, na obou travnatých generálkách ztroskotala hned na první soupeřce, neobhájila titul v Eastbourne a po skoro pěti letech vypadla z elitní desítky žebříčku WTA.

Ve Wimbledonu ovšem už poosmé v řadě zvládla nástrahy prvního kola. Aktuální světová třináctka v něm zdolala 7-5 6-4 Tamaru Zidanšekovou, senzační semifinalistku nedávného French Open.

Plíšková měla katastrofální vstup do zápasu a Slovinku pustila do vedení 3-0. Ztrátu úvodní sady zažehnala až na poslední chvíli, když za stavu 3-5 odvrátila setbol na returnu, skóre srovnala a ve zbytku setu dominovala. Ve druhém dějství už česká favoritka na podání, na nějž se mohla spolehnout, nezaváhala, i když čelila třem brejkbolů a sama si vypracovala jediný.

Nasazená osmička a dvojnásobná osmifinalistka Plíšková si o teprve třetí postup do další fáze nejslavnějšího turnaje světa zahraje s Donnou Vekičovou. S Chorvatkou, která přehrála 6-1 6-4 Anastasii Potapovovou, vyhrála poslední čtyři souboje a vede 4-1.

