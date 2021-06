Kvitová ve Wimbledonu skončila hned v prvním kole na Stephensové

Petra Kvitová se ve Wimbledonu (2011 a 2014) dočkala svých obou grandslamových triumfů, dále hrála dvakrát čtvrtfinále a jednou semifinále. Jenže od toho druhého se 31leté Češce na jejím nejoblíbenějším turnaji vůbec nedaří.

Kvitová se na Wimbledon, který se loni kvůli pandemii koronaviru musel zrušit, velmi těšila, ale již popáté z posledních šesti ročníků vypadla v úvodních kolech, výjimkou je předloňské osmifinále. Letos dokonce patřila k největším favoritkám, konečnou pro ni ovšem bylo hned první kolo po porážce 3-6 4-6 se Sloane Stephensovou. S vítězkou US Open 2017, jež na French Open vyřadila Karolíny Plíškovou a Muchovou, nyní ve vzájemné bilanci prohrává 1-3.

An impressive performance @SloaneStephens defeats two-time Wimbledon champion Petra Kvitova 6-3, 6-4 to reach the second round #Wimbledon pic.twitter.com/LlWiAptOQz — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021

Kvitová, která si na French Open zranila kotník a před pár dny v Bad Homburgu sehrála parádní semifinálovou bitvu s Angelique Kerberovou, do utkání vstoupila brejkem. Ten však nepotvrdila a už byla na centrálním dvorci horší hráčkou, více chybovala, v polovině druhého setu v jednom gamu nevyužila čtyři brejkboly a soupeřce už servis sebrat nedokázala. Za celý zápas trefila jen osm vítězných úderů a spáchala 20 nevynucených chyb.

"Jsem zklamaná, smutná a bolí to, ale jsou důležitější věci v životě," řekla jednatřicetiletá Kvitová při on-line tiskové konferenci. "Těžko jsem hledala něco, o co bych se mohla opřít. Nehrála jsem nejlépe a ona hrála velmi solidně," pochválila Stephensovou, vítězku US Open z roku 2017.

"Nevěděla jsem, že na trávě dokáže zahrát tak dobře. Jednou jsem tu s ní trénovala a moc se jí nedařilo. Trochu mě překvapila," přiznala Kvitová a doplnila: "Nemohla jsem se dostat ke konečným úderům. K tomu, abych si otevřela kurt. Hrála dlouhé míče k základní lajně. Těžko se mi hledalo něco, co by na ni platilo. Já jsem se hůř hýbala a bojovala s tlakem."

Kvitová, jež se v dnešním vydání žebříčku WTA vrátila do elitní desítky a na post české jedničky, se pokusí letošní grandslamovou mizérii zlomit na US Open a možná si spravit chuť ještě na olympijských hrách v Tokiu. Na Australian Open i French Open (odstoupení) skončila již ve druhém kole a letos získala jediný titul, když v březnu nečekaně ovládla Dauhá.

Pondělní program ve Wimbledonu zkomplikoval déšť. Utkání večer stihla rozehrát Marie Bouzková, která v duelu s Ruskou Věrou Zvonarevovou ztratila první set 5-7. Ve druhém je stav 2-2, zápas byl kvůli tmě přerušen a bude se dohrávat v úterý.

Zápasy Karolíny Plíškové a Terezy Martincové byly přesunuty na zítra.