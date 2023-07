Kasatkinová v Palermu nevyužila mečbol a musela do tří setů. Trevisanovou pak dorazila kanárem

Darja Kasatkinová loni v srpnu vyhrála dva turnaje v Severní Americe, na osmý titul ale čeká už 11 měsíců.

Letos si zahrála dvě finále, ovšem v lednu na hardu v Adelaide a před třemi týdny na trávě v Eastbourne neuhrála ani set.

Nyní je největší papírovou favoritkou v italském Palermu, kde je světová jedenáctka jedinou zástupkyní TOP 20 a má tak šanci získat první trofej z evropské oranžové antuky.

Hned v úvodním kole z cesty odstranila nebezpečnou domácí antukářku Martinu Trevisanovou. Semifinalistku loňského Roland Garros zdolala v náročných dusných podmínkách až po dvou a půl hodinách boje 6:3, 6:7, 6:0.



Vyhrát mohla mnohem rychleji, jenže ve druhém setu za stavu 5:3 neproměnila mečbol při podání soupeřky, následně čistou hrou ztratila vlastní servis a soupeřku pustila zpátky do hry. Ovšem v rozhodujícím dějství dominovala, ztratila jen sedm fiftýnů a roli favoritky nakonec potvrdila.

