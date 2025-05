Každé další utkání beru jako bonus, chci to ještě zkusit, říká Kyrgios

Nick Kyrgios (30) znovu věří. Australský bouřlivák, finalista Wimbledonu z roku 2022, který v posledních měsících otevřeně mluvil o možném konci kariéry, přichází s pozitivními zprávami. Podle svých slov udělal "kus dobré práce" a doufá, že jeho problematické zápěstí vydrží náročné zatížení, které ho v příštích týdnech a měsících čeká.

Po těžkém zranění a náročné operaci, kterou podstoupil v roce 2022 pod rukama jednoho z nejuznávanějších specialistů v Austrálii, se Kyrgios snaží o návrat mezi elitu. Samotný chirurgický zákrok sice dopadl dobře, ale návrat na kurty byl – i přes úspěšnou rekonvalescenci – extrémně obtížný.

Od ledna 2025 se bývalý 13. hráč světa zúčastnil čtyř turnajů, na kterých se ale opakovaně potýkal s bolestí. Na kurtu bylo často vidět, jak si drží zápěstí, a v zákulisí dokonce několikrát nevyloučil konec kariéry. "Hrát s neustálou bolestí prostě není příjemné," přiznal před dvěma měsíci otevřeně.

Po delší pauze, kterou si dopřál od března, však přichází s povzbudivějším tónem. "Nechci mluvit o odchodu do důchodu, ale věřím, že jsem odvedl práci, díky které mé zápěstí vydrží. Jsem v pozdější fázi kariéry, ale každé další utkání teď beru jako bonus, chci to ještě zkusit," řekl Kyrgios pro The Canberra Times.

Ještě v březnu na turnaji v Miami připustil, že s týmem řeší, jak dlouho se ještě dokáže na profesionálním okruhu udržet. "Řekl jsem klukům: Podívejte, nevím, jak dlouho to ještě zvládnu. Ale právě to mi dává další motivaci. Musím být ale realista – zítra uvidím, jak mi na to zápěstí zareaguje," svěřil se tehdy.

Nyní se Kyrgios chystá na návrat do turnajového režimu. V plánu má čtyřhru po boku krajana Jordana Thompsona na blížícím se French Open, poté by měl zahájit travnatou část sezony na turnaji ve Stuttgartu.

Otázkou zůstává, v jaké formě a zdraví se Kyrgios dokáže znovu etablovat mezi světovou špičkou.