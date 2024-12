Kdo by mohl v příštím roce prorazit do TOP 10? K tomuto milníku má nejblíže Američan Paul

Průlom do elitní desítky žebříčku je jistě jedním z hlavních cílů každého tenisty. Kdo by mohl na tento úspěch dosáhnout na mužském okruhu v příštím roce? Nejblíže je v tuto chvíli zástupce Spojených států Tommy Paul (27) a podařit by se to mohlo i jeho krajanovi Benovi Sheltonovi (22).

Tommy Paul a Ben Shelton patří mezi hlavní adepty na debut v TOP 10 žebříčku (© ČTK / imago sportfotodienst / Marleen Fouchier)