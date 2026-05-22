Kdo může na Roland Garros zastavit Sinnera? Jsou jen tři hráči..., říká expert
"Řekl bych Arthur Fils, protože co se týče síly a pohybu, může se s Jannikem skutečně srovnávat. Je opravdu vynikající a má obrovské předpoklady," uvedl Gross exkluzivně pro Tennis365.
Jednadvacetiletý Fils je v této sezoně pátý, pokud se výsledků letošní sezony týče, a to i přes skutečnost, že kvůli zranění vynechal Australian Open. Jeho dosavadním maximem na grandslamu je čtvrté kolo Wimbledonu z roku 2024, zatímco na Roland Garros se dosud nedostal dál než do třetího kola. Francouz, který je na letošním French Open nasazený jako sedmnáctý, v dubnu triumfoval v Barceloně a na antuce potvrzuje rostoucí formu.
Kromě Filse, který by se ve čtvrtém kole mohl utkat s druhým nasazeným Alexanderem Zverevem, vidí Gross jako dalšího možného soupeře schopného potrápit Sinnera Daniila Medveděva. Ruský tenista donutil Itala k náročnému třísetovému zápasu v Římě a v roce 2024 ho porazil ve Wimbledonu. Podle Grosse navíc znovu ukázal vysokou úroveň hry od základní čáry, díky níž bývá velmi obtížné ho porazit.
"Přiklonil bych se k Medveděvovi. Porazil ho ve Wimbledonu před několika lety. V Římě s ním odehrál opravdu vyrovnaný zápas. Daniil ukázal záblesky své někdejší úrovně úderů, díky které je opravdu velmi těžké ho porazit od základní čáry," řekl Gross.
Třetím jménem na seznamu je Novak Djokovič. Devětatřicetiletý Srb přiznal před druhým grandslamem sezony fyzické problémy, přesto však před čtyřmi měsíci dokázal Sinnera porazit v Austrálii. Podle Grosse bude hlavní otázkou Djokovičova fyzická připravenost během druhého týdne turnaje.
"Třetím je Novak Djokovič, poslední hráč, který porazil Sinnera na grandslamu. Z hlediska tenisových dovedností je Novak na stejné úrovni jako Jannik. Aby se to stalo znovu, muselo by Novakově fyzické stránce vyhovovat hodně věcí, podobně jako v Austrálii. Pokud ale dokáže se Sinnerem držet krok fyzicky, může s ním držet krok i tenisově,“ doplnil Gross. Djokovič v Austrálii využil mimo jiné i odstoupení Lorenza Musettiho po dvousetové ztrátě a následně podal výborný výkon při pětisetovém vítězství nad Sinnerem.
Vzájemná bilance Djokoviče se Sinnerem je 5:6, Medveděv proti Italovi prohrává 7:10 a Fils má s čtyřiadvacetiletým hráčem bilanci 0:2.
