Moya o Alcarazovi: Skvělá volba. Wimbledon je jedním z nejhorších turnajů pro zápěstí
Bývalá světová jednička a dlouholetý trenér Rafaela Nadala upozornil, že zranění zápěstí mohou být velmi nebezpečná, pokud hráči pokračují v zápasech bez dostatečného odpočinku. "Pokud to zastavíte včas a dopřejete si odpočinek, Carlos z dlouhodobého hlediska volí nejchytřejší přístup," uvedl Moya.
Podle bývalého vítěze Roland Garros bývá včasné přerušení zátěže a následná rekonvalescence často klíčem k tomu, aby se hráči v budoucnu vyhnuli mnohem vážnějším problémům. Proto podpořil Alcarazovo rozhodnutí vynechat celou travnatou část sezony a pokračovat v léčbě.
Moya zároveň poukázal na to, že Wimbledon patří z hlediska problémů se zápěstím mezi fyzicky nejnáročnější turnaje. Travnatý povrch podle něj klade na zápěstí mimořádné nároky kvůli nízkému odskoku míče, rychlejším reakcím a neustálým úpravám při podání, returnech i rychlých výměnách. "Navíc je Wimbledon jedním z nejhorších turnajů pro zápěstí," upozornil bývalý španělský tenista.
Pro hráče, který se již potýká s bolestmi, může být takové prostředí velmi riskantní. Moya zároveň přiznal, že nezná všechny detaily Alcarazova zranění. "Aniž bych přesně věděl, co mu je, protože on a jeho tým mají všechny informace, myslím si, že učinil nejchytřejší rozhodnutí," řekl Moya. Věří však, že sedminásobný grandslamový šampion a jeho tým mají situaci plně pod kontrolou a vědí, jaké kroky je potřeba podniknout. Z Moyova pohledu bylo nejdůležitější, že Alcaraz nepodlehl tlaku na příliš rychlý návrat.
Podle zkušeného trenéra není podobné rozhodnutí pro elitní sportovce, zvlášť v mladém věku, jednoduché. Třiadvacetiletý Španěl byl v předchozích sezonách hráčem, kterého bylo třeba porazit na Roland Garros i ve Wimbledonu. Vynechat dva významné turnaje, na kterých získal čtyři tituly, pro něj nebylo jednoduché. Přesto se podle Moyi dokázal podívat na situaci z dlouhodobého hlediska a nesoustředit se pouze na co nejrychlejší návrat.
"Jako hráč často není jednoduché vidět celkový obraz, takže je velmi chvályhodné, že odpočívá a netlačí na návrat," dodal Moya. Rodák z El Palmar si poranil pravé zápěstí během utkání prvního kola v Barceloně. Následně se odhlásil z turnaje a kvůli zranění vynechal Madrid, Řím i Roland Garros. Nedávno také potvrdil, že nebude startovat ani v Queen’s Clubu a ve Wimbledonu, aby mohl pokračovat v rekonvalescenci a předešel zhoršení zdravotního stavu.
V současnosti se soustředí především na ochranu své dlouhodobé budoucnosti, nikoliv na podstupování zbytečných rizik. Moya je přesvědčen, že právě toto rozhodnutí může být důležité pro další fázi Alcarazovy kariéry. Španělský tenista by se měl vrátit během severoamerické části sezony, kde plánuje startovat v Kanadě, Cincinnati a na US Open.
