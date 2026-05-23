Bitva o největší finále kariéry? Štruplová soupeřku rozdrtila
Štruplová – Oz 6:0, 6:1
Štruplová vstoupila do duelu s šestadvacetiletou Özovou výborně, když soupeřce vzala hned její první servis. A když brejk vzápětí bez problémů potvrdila, šla do vedení už 3:0. Šestadvacetiletá rodačka z Istanbulu marně hledala na v pohodě hrající Češku zbraň. Ve čtvrté hře znovu přišla o podání, což Štruplová následně potvrdila a na ukazateli skóre svítilo naprosto jednoznačné skóre 5:0. Özová nakonec nezabránila ani potupnému kanáru a o sadu přišla za necelou půlhodinu hry 6:0.
Rodačka z Jablonce nad Nisou nehodlala nechat soupeřku nadechnout ani ve druhém setu. Dle návodu z prvního setu si opět ve druhém gamu přivlastnila soupeřčin servis, brejk potvrdila a znovu šla do bezpečného vedení 3:0. Utkání však ve druhém setu nabídlo navzdory výsledku mnohem vyrovnanější průběh. Všech pět her druhého dějství se dostalo do stavu 40:40, v koncovce však vždy měla jistější ruku a pevnější nervy Štruplová, která tak vedla drtivě 5:0.
Za tohoto stavu tak zůstávalo jedinou nezodpovězenou otázkou, zda si Özová připíše alespoň zisk čestného gamu. To se jí nakonec povedlo, když si poprvé a naposledy v zápase vyhrála svůj servis a snížila na 1:5. Štruplová ale více své soupeřce nedovolila. Sadu bez problémů dopodávala a po hodině a dvaceti minutách mohla slavit postup do finále.
Česká tenistka tak postoupila do svého 18. finále na profesionálním okruhu, na svém kontě má prozatím šest titulů z okruhu ITF, nikdy však kategorie W50. V letošním roce na svůj premiérový titul stále čeká, v sezoně 2025 si připsala dva vavříny. V live žebříčku patří Štruplové zhruba 285. pozice, jejím dosavadním maximem je 250. příčka.
Výsledky turnaje ITF W50 v Portoroži
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Julie se v žebříčlu posune do třetí stovky a brzy nejspíš vystřídá v české top-20 Báru Palicovou ...