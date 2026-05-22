Premiérový titul pro Marčinkovou! Kalininová finálový boj ve druhém setu vzdala
Kalininová – Marčinková 2:6, 0:3 skreč.
Bez ztráty jediného setu postoupila do finálového duelu Kalininová. Její soupeřka Marčinková na tom nebyla o moc hůře, když přenechala jedinou sadu ve druhém kole Ukrajince Jelyzavetě Kotliarové. Do boje o titul vstoupila lépe chorvatská tenistka, když své soupeřce vzala hned úvodní servis, sama naopak byla bezchybná a ujala se vedení 3:0.
Rodačka z Nové Kachovky mohla ztrátu brejku smazat v páté hře, kdy si vypracovala šanci na prolomení soupeřčina podání. Marčinková ale nebezpečí zažehnala a hned v následujícím gamu to byla naopak ona, kdo uspěl na příjmu a šla do vedení už 5:1. Až poté Ukrajinka našla recept na podání své rivalky, platné jí to ale moc nebylo. Hned v následujícím gamu potřetí v zápase přišla o servis a sadu ztratila za 31 minut jednoznačně 2:6.
A Kalininové vůbec nevyšel ani vstup do druhé sady. Mnohem jistěji hrající Marčinková si ve druhé hře vypracovala na příjmu vedení 40:15, druhou brejkbolovou možnost proměnila a šla do vedení 2:0. Vzápětí Chorvatka vyhrála své podání a vedla už 3:0. Kalininová, která se potýkala už v průběhu první sady s bolestí v pravé noze, poté svůj marný boj ukončila a utkání skrečovala.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Rabatu
