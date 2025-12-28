Když jsem začal vítězit, chování Federera a Nadala se změnilo, vzpomíná Djokovič
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion se v současnosti připravuje na svou 22. sezonu mezi profesionály. Do roku 2026 vstoupí na turnaji ATP 250 v Adelaide, který se uskuteční od 12. do 17. ledna, a následně zaměří pozornost na Australian Open. V Melbourne se bude snažit zapsat do historie jako první hráč s 25 grandslamovými tituly.
Zatímco Djokovič, aktuálně světová čtyřka, dal jasně najevo, že hodlá v kariéře pokračovat ještě několik let, jeho dva největší rivalové už profesionální tenis opustili. Nadal ukončil kariéru ve finále Davis Cupu v listopadu 2024, Roger Federer se rozloučil na Laver Cupu 2022 v Londýně.
Bělehradský rodák už dříve naznačil, že jeho vztahy s oběma legendami se postupem času proměnily. V rozhovoru s bývalým fotbalistou a trenérem Slavenem Biličem v červnu loňského roku uvedl, že změna podle něj nepřišla z jeho strany.
"Moje chování k nim se nikdy nezměnilo," prohlásil. "Situace se změnila, protože oni změnili své chování ke mně. Vždycky jsem je obdivoval a stále je považuji za ty, kteří mi vydláždili cestu na pozici, kde jsem teď."
Zvláštní pozornost věnoval Rogeru Federerovi, který je o šest let starší. "Od chvíle, kdy jsem od něj pocítil chlad a odstup, jsem si řekl: ‚Dobře, žádný problém.‘ Když mě pak oslovili, přivítal jsem je s otevřenou náručí," uvedl Djokovič.
Jiný vztah měl podle svých slov s Nadalem. "S Rafou jsem vždycky cítil, že mu lépe rozumím. Jsme stejně staří, takže možná proto," dodal.
V době, kdy Djokovič získal svůj první grandslamový titul na Australian Open v roce 2008, měl Federer na kontě už 13 grandslamových triumfů, zatímco Nadal třikrát ovládl French Open. Federer navíc dominoval v jejich úvodních vzájemných duelech, když vyhrál první čtyři zápasy.
Jejich vůbec první střet navíc poznamenal vypjatý moment, kdy dvacetinásobný grandslamový šampion vyzval Djokovičovy rodiče, aby „drželi hubu“, poté, co tvrdil, že se během výměn i mezi body hlasitě bavili.
