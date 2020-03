Když talent nestačí. Kokkinakise v posledních letech trápí zdraví, čím si musel Australan projít?

Thanasimu Kokkinakisovi je teprve 23 let a dalo by se říct, že kariéru má teprve před sebou. Jenže australský talent celou jeho kariéru brzdí zranění a jejich výčet spíše vypadá jako resumé tenisového veterána.

Tenisté teď mají kvůli pandemii koronaviru minimálně do 8. června volno. A co s volným časem? Zeptat by se mohli právě Kokkinakise, australský talent totiž v posledních pěti letech často bojuje se zraněními. "Posledních pět let mi přišlo jako jedna velká pauza," napsal 23letý Australan na sociální sítě.

V roce 2013 hrál Kokkinakis finále juniorky na domácím Australian Open. V Melbourne si však přivodil zranění zad a půl roku nehrál. Kvůli problémům s levým ramenem odehrál v sezoně 2016 jediný zápas, když se rozhodl Austrálii reprezentovat na olympijských hrách v Rio de Janeiru, po nichž utrpěl zranění prsního svalu.

Na kurty se vrátil v květnu 2017 a už po US Open sezonu ukončil. V roce 2018 po dlouhé době absolvoval kompletní sezonu, přestože si v květnu zranil koleno. V loňském roce už to bylo horší, od ledna do července odehrál jediný turnaj, celkem se dostal k jen 26 zápasům (bilance 20-6).

K poslednímu soutěžnímu zápasu nastoupil v září na challengeru ve Spojených státech, kde prohrál až ve finále. Dle nepotvrzených informací do letošní sezony nenaskočil kvůli mononukleóze.

Kokkinakisovi momentálně v žebříčku patří až 237. místo, jeho maximem je 69. příčka. Jednu z nejcennějších výher slavil předloni v Miami, kde šokoval vítězstvím nad tehdejší světovou jedničkou Rogerem Federerem.