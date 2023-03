Kerberová je maminkou. Vítězka tří grandslamů má dceru Lianu

"Vítej v naší rodině, Liano. Mít tě u nás je ten nejkrásnější a nejúžasnější pocit, jaký jsme si kdy mohli představit," napsala Kerberová na sociální sítě k černobílé fotografii třech rukou.



Německá tenistka odehrála svůj poslední zápas loni 1. července ve třetím kole Wimbledonu, který absolvovala v již několikátém týdnu těhotenství. To oznámila na konci srpna před US Open. "Opravdu jsem chtěla hrát na US Open, ale nakonec jsem usoudila, že dva proti jedné by nebylo fér," uvedla tehdy.



V průběhu těhotenství se svěřila, že po porodu se chce vrátit na kurty a že počítá s chůvou. "Myslím, že to vyjde až ke konci roku. Ale když to vyjde už ve Wimbledonu, tak se zlobit nebudu. Nebudu pospíchat, když se se vrátím, tak jedině na sto procent," plánovala si loni na podzim.



Ve sbírce má 14 titulů z turnajů WTA včetně tří grandslamových trofejí (Australian Open 2016, US Open 2016, Wimbledonu 2018). Naposledy triumfovala loni v květnu na antuce ve Štrasburku.