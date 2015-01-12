Klíčové termíny Australian Open 2026: Los, česká účast a další informace

Již brzy odstartuje lednové australské léto, což znamená jediné. Nová tenisová sezona je za dveřmi a za zhruba měsíc začne první velký tenisový svátek. A sice Australian Open. Pojďme se tedy podívat na data, která jsou pro úvodní grandslam roku nejdůležitější.
Rod Laver Arena v Melbourne Parku (© HANNAH PETERS / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Teprve před pár týdny skončila tenisová sezona 2025 a již brzy začne ta následující. Lednové australské léto tradičně vrcholí úvodním grandslamem sezony Australian Open, do jehož startu zbývá zhruba jen měsíc.

Sezona 2026 bude zahájena 2. ledna týmovým United Cupem a po dvoutýdenních přípravách přijde na řadu první velký tenisový svátek v Melbourne Parku. Kdy proběhne los hlavní soutěže, uskuteční se kvalifikace a je uzávěrka přihlášek? Vše potřebné najdete v přehledu níže.

 

Základní informace

Termín: 12. ledna - 1. února
Místo konání: Melbourne, Austrálie
Povrch: tvrdý
Kategorie: grandslam

 

Kvalifikace

Australian Open bude trvat tři týdny a vše začne kvalifikačními boji. Ty jsou na programu od pondělí 12. ledna a 32 postupujících do hlavní soutěže se dozvíme ve čtvrtek 15. ledna. Do kvalifikace zasáhne celkem 128 tenistů a stejný počet tenistek. Kvalifikačním sítem projde pouze 16 nejlepších můžů a žen.

 

Hlavní soutěž

Zapište si neděli 18. ledna. To je den, kdy startuje hlavní soutěž Australian Open 2026. Finálové zápasy jsou na programu na přelomu ledna a února. Ženský souboj o titul proběhne v sobotu 31. ledna a muži si to rozdají o trofej v neděli 1. února.

 

Rozlosování hlavní soutěže

V hlavní soutěži mužské i ženské dvouhry bude figurovat 128 jmen. Rozlosování proběhne ve čtvrtek 15. ledna. Čas zatím stanoven nebyl, ale dá se očekávat, že los se uskuteční (loni to bylo ve 14:30 tamního času) ještě před dohráním kvalifikace. Rozlosování bychom měli mít možnost sledovat živě. Obvykle ho vysílá přímo turnaj na svém kanálu na YouTube.

Nasazení

Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na Australian Open 2026 bude klíčový žebříček z 12. ledna, jelikož los proběhne ve čtvrtek 15. ledna.

 

Uzávěrka přihlášek

Uskutečnila se v pondělí 8. prosince. Do hlavní soutěže se přímo na základě žebříčku dostane obvykle nejlepších 104 tenistů. Je ale potřeba počítat s tím, že někdo může využít chráněný žebříček. Celkový počet 128 účastníků doplní 16 kvalifikantů a osm divokých karet.

Seznam přihlášených: Muži | Ženy

 

Česká účast

Mužský hlavní los bude mít čtyři české zástupce. Konkrétně Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče a Dalibora Svrčinu. Vít Kopřiva je mezi náhradníky.

V ženské hlavní soutěži se představí Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.

Do kvalifikace by měli zasáhnout Vít Kopřiva (pokud se nedostane do hlavní soutěže), Zdeněk Kolář, Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutsonová a Laura Samson. U Barbory Palicové (231.) je už ranking dost hraniční.

 

Souhrn

Kvalifikace: 12. - 15. ledna
Los hlavní soutěže: 15. ledna
Hlavní soutěž: 18. ledna - 1. února
Uzávěrka přihlášek: v týdnu od 8. do 14. prosince
Složení hlavní soutěže: 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
