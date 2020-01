Kohlschreiber kvůli natrženému břišnímu svalu nevyzval Tsitsipase. Blíží se konec, naznačil německý veterán

Philipp Kohlschreiber chyběl od roku 2005 pouze na jednom grandslamu, když v sezoně 2014 přišel o Australian Open. Letos v Melbourne si připsal celkově již 62. grandslamový start a začal ho hladkou třísetovou výhrou nad Američanem Marcosem Gironem.



Vyhrál tak i šestý letošní zápas, neboť na začátku sezony ovládl dobře obsazený challengeru v Bendigu. Jenže během utkání si poranil břišní sval a po dni odpočinku zjistil, že v turnaji pokračovat nemůže. Sval má totiž natržený.



"Když jsem to ráno zkusil, věděl jsem, že to nemá cenu. Při každém pohybu to bolelo," vysvětlil trojnásobný osmifinalista Kohlschreiber, který měl ve druhém kole čelit světové šestce Stefanosi Tsitsipasovi.



Šestatřicetiletý Němec lapidárně dodal, že je to zřejmě znamení. "Ambice už žádné nemám, vím, že se blíží konec," naznačil bývalý šestnáctý hráč světa a vítěz osmi turnajů ATP Kohlschreiber, že přemýšlí o konci kariéry.



Jednadvacetiletý Řek Tsitsipas, jenž obhajuje loňské semifinále, v prvním kole ztratil jen čtyři gamy s Italem Salvatorem Carusem a k druhému utkání ani nemusel nastoupit. O postup do osmifinále se utká v prvním vzájemné střetnutí s Kanaďanem Milosem Raonicem.