Kokkinakis vyhrál další bitvu a vyrovnal své maximum na Masters. Čeká ho Zverev

Thanasi Kokkinakis v lednu v rodném Adelaide získal první titul na okruhu ATP, na dalších třech turnajích ve dvouhře ale nezískal v hlavní soutěži ani set.



Zpátky na vítěznou vlnu se vrátil nyní na Masters 1000 v Miami, kde včetně kvalifikace neprohrál už pět zápasů. Poslední dva soupeře zdolal až v tříhodinových bitvách; v pátek utekl Diegu Schwartzmanovi z mečbolu a v neděli udolal domácího Denise Kudlu.



25letý Australan porazil o tři roky staršího Američana, který předtím neprohrál včetně čtyřhry 13 zápasů během deseti dnů, až na třetí pokus. Na Floridě zvítězil 7-6 4-6 7-6.



"Už jsem tady odehrál dost zápasů a stálo mě to hodně sil. Ale mám ze své hry dobrý pocit a těším se na další zápasy. Snad ještě nějakou výhru přidám," řekl unavený Kokkinakis.



Do osmifinále turnaje Masters 1000 Kokkinakis postoupil podruhé v kariéře a poprvé od Indian Wells 2015. O své největší čtvrtfinále si australský tenista, jehož slibně nastartovanou kariéru brzdila častá zranění, zahraje s Alexanderem Zverevem (h2h 1-0).



Druhý nasazený Němec, finalista z roku 2018, si poradil snadno bez ztráty servisu 6-2 6-2 s domácím Mackenziem McDonaldem. Američana porazil i ve třetím vzájemném střetnutí.



"Proti Mackanziemu je nejdůležitější trefovat míčky hluboko do kurtu. On se snaží hrát hodně agresivně a tlačí se k síti. Takže se mu v tom snažíte maximálně zabránit. A to se mi dnes povedlo. Jsem rád, že pomalu nacházím svůj rytmus a připisuju si snadnější výhry. Jsem rád, že jsem ve 4. kole a jsem připravený, že to bude čím dál těžší," řekl Zverev.



V osmifinále je také Kokkinakisův krajan a deblový parťák Nick Kyrgios, s nímž v lednu vyhrál čtyřhru na Australian Open. Kyrgios na březnových akcích Masters dál předvádí sebevědomé výkony, v Miami po Rubljovovi přehrál jednoznačně i Fabia Fogniniho. Itala porazil 6-2 6-4 a v posledních dvou duelech zaznamenal 44 winnerů a jen 20 nevynucených chyb.







Kyrgios v Miami přetavil minimálně v osmifinále i svůj pátý start. O třetí čtvrtfinále se dvojnásobný osmifinalista utká s loňským finalistou Jannikem Sinnerem (h2h 0-0).



20letý Ital, který z předchozího turnaje v Indian Wells kvůli nemoci odstoupil před osmifinálovým duelem právě proti Kyrgiosovi, ve 3. kole udolal po třech a čtvrt hodinách boje 5-7 7-5 7-5 Pabla Carreña. Španěl nevyužil celkem pět mečbolů; jeden ve druhém setu a čtyři ve třetím setu, v němž navíc ztratil vedení 5-2.







Světová osmička Casper Ruud porazil snadno 6-3 6-2 Kazacha Alexandera Bublika, oplatil mu nedávnou porážku z Davis Cupu a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-1.



O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum na turnajích Masters na tvrdém povrchu, si norský tenista zahraje s Cameronem Norriem (h2h 2-0). Britský tenista si poradil s Francouzem Hugem Gastonem.



Antukový specialista Francisco Cerúndolo na Floridě porazil i třetího soupeře, na turnajích ATP na tvrdém povrchu přitom nikdy předtím nevyhrál ani jeden zápas. Po Griekspoorovi a Opelkovi vyřadil také favorizovaného Francouze Gaëla Monfilse, kterého přehrál hladce 6-2 6-3.



V osmifinále 23letý Argentinec vyzve domácího Francese Tiafoea, přemožitele svého bratra Juana Manuela Cerúndola.





• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

nedělní výsledky (27. 03. 2022) • Dvouhra - 3. kolo • Zverev (2-Něm.) - McDonald (USA) 6-2 6-2 Ruud (6-Nor.) - Bublik (30-Kaz.) 6-3 6-2 Sinner (9-It.) - Carreňo (17-Šp.) 5-7 7-5 7-5 Norrie (10-Brit.) - Gaston (Fr.) 6-3 7-5 F. Cerúndolo (Arg.) - Monfils (22-Fr.) 6-2 6-3 Kokkinakis (Austr.) - Kudla (USA) 7-6(5) 4-6 7-6(4) Kyrgios (Austr.) - Fognini (31-It.) 6-2 6-4 Tiafoe (28-USA) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6-3 6-2