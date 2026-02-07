Kolaps britské hvězdy. Raducanuová ve finále vyhořela na loučící se Rumunce

DNES, 17:20
Aktuality 14
WTA KLUŽ - Bylo to její první finále od památného a senzačního tažení za titulem na US Open v roce 2021. Finálový souboj na turnaji v Kluži se ale pro britskou tenistku Emmu Raducanuovou (23) proměnil v naprostý očistec. K nadšení domácích fanoušků totiž grandslamovou šampionku z kurtu doslova vyprovodila po výsledku 6:0, 6:2 domácí ostřílená veteránka Sorana Cirsteaová (35).
Emma Raducanuová ve finále v Kluži vyhořela (@ Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Raducanuová – Cirsteaová 0:6, 2:6

Raducanuová přišla na cestě do finále o jediný set, její soupeřka Cirsteaová dokonce podobný pocit nezažila ani jednou. V boji o titul se tak očekával vyrovnaný a napínavý boj. Místo toho se na kurtu odehrávala naprosto jednoznačná bitva. A drtivá většina fanoušků z toho rozhodně smutná nebyla.

Raducanuová hned při svém prvním gamu na podání čelila šesti brejkovým hrozbám soupeřky, pět odvrátila, poslední ne, a rychle nabrala manko 0:3. Mizerný start se na britské tenistce podepsal. V prvním dějství si svůj servis nedokázala obhájit ani jednou a za třicet minut schytala nepopulárního kanára.

I do druhého setu vstoupila rodačka z Toronta mizerně, když přišla o úvodní dva gamy. Až po osmi ztracených hrách v řadě se Raducanuová dostala alespoň částečně do tempa a dokázala náskok Rumunky smazat.

To ale bylo z její strany vše. Cirsteaová ve zbytku druhého dějství už své soupeřce nic dalšího nedovolila a zápas dovedla za hodinu a čtyři minuty k bezproblémovému vítězství 6:0, 6:2.

Pro rumunskou hráčku, která v letošním roce ukončí kariéru, jde o čtvrtý titul. Na žebříčku se nejvýše dostala v srpnu roku 2013, kdy jí patřila 21. příčka.

Výsledky turnaje WTA 250 v Kluži

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

14
Přidat komentář
paddy
07.02.2026 18:46
rumunské finále Transylvania (Dracula) Open opanovala ta loučící se smile
Reagovat
baba
07.02.2026 18:32
Tak takhle se hraje doma!bravo Sorana
Reagovat
Kapitan_Teplak
07.02.2026 18:24
Moc hezky Soránko
Reagovat
paddy
07.02.2026 18:38
a co na to řekne Kapitán Iglo? smile
Reagovat
PTP
07.02.2026 19:13
Bude si kousat prsty.
Reagovat
com
07.02.2026 18:14
Reagovat
JLi
07.02.2026 18:26
No, jako ptáčátko
Reagovat
Pe3k
07.02.2026 18:03
Koho vyhodí Ema teď?
Reagovat
Alexandris
07.02.2026 18:17
Sebe
Reagovat
Krisboy
07.02.2026 17:58
No, takhle jednoznačné jsem to tedy nečekal, ale jinak Soranka pro mě byla favoritka!

Gratuluji!

smile
Reagovat
Alexandris
07.02.2026 18:17
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 18:43
V tom celofialovém jí to slušelo moc!
Reagovat
paddy
07.02.2026 18:49
určitě i bez smile

Bezový čaj podporuje pocení, což pomáhá snižovat horečku. Ulevuje také při zánětech dýchacích cest, rýmě a bolesti v krku.
Reagovat
Sincaraz
07.02.2026 17:43
Soranka, skvelé
Budeš chýbať od budúceho roka
Reagovat

