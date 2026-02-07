Kolaps britské hvězdy. Raducanuová ve finále vyhořela na loučící se Rumunce
Raducanuová – Cirsteaová 0:6, 2:6
Raducanuová přišla na cestě do finále o jediný set, její soupeřka Cirsteaová dokonce podobný pocit nezažila ani jednou. V boji o titul se tak očekával vyrovnaný a napínavý boj. Místo toho se na kurtu odehrávala naprosto jednoznačná bitva. A drtivá většina fanoušků z toho rozhodně smutná nebyla.
Raducanuová hned při svém prvním gamu na podání čelila šesti brejkovým hrozbám soupeřky, pět odvrátila, poslední ne, a rychle nabrala manko 0:3. Mizerný start se na britské tenistce podepsal. V prvním dějství si svůj servis nedokázala obhájit ani jednou a za třicet minut schytala nepopulárního kanára.
I do druhého setu vstoupila rodačka z Toronta mizerně, když přišla o úvodní dva gamy. Až po osmi ztracených hrách v řadě se Raducanuová dostala alespoň částečně do tempa a dokázala náskok Rumunky smazat.
To ale bylo z její strany vše. Cirsteaová ve zbytku druhého dějství už své soupeřce nic dalšího nedovolila a zápas dovedla za hodinu a čtyři minuty k bezproblémovému vítězství 6:0, 6:2.
Pro rumunskou hráčku, která v letošním roce ukončí kariéru, jde o čtvrtý titul. Na žebříčku se nejvýše dostala v srpnu roku 2013, kdy jí patřila 21. příčka.
Gratuluji!
Budeš chýbať od budúceho roka