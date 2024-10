Komplikace před Turnajem mistryň. Krejčíková vzdala čtvrtfinále v Ningbu, ve hře je ještě Muchová

07:45

Collinsová odložila konec kariéry

Danielle Collinsová po letošním Australian Open oznámila, že sezona 2024 je její poslední, aby mohla založit rodinu. Během jara se ale dostala do možná životní formy, vrátila se do TOP 10 a navzdory nepovedeným posledním týdnům své plány změnila. "I když jsem se těšila, že tenisovou kariéru zakončím letos na vysoké úrovni a po hlavě skočím do další kapitoly svého života, nešly věci podle plánu. Takže příběh Danimal nekončí, v roce 2025 se na okruh vrátím," oznámila třicetiletá Američanka na Instagramu.