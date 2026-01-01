Kondiční trenérské eso Panichi: Tenista musí být jako desetibojař, vyčnívají dva hráči
Během své kariéry Panichi spolupracoval s řadou výrazných jmen, mezi nimiž nechybí Francesca Schiavoneová či Fabio Fognini. Právě zkušenosti s hráči světového formátu z něj činí respektovaný hlas nejen v otázkách fyzické přípravy, ale i lidské stránky vztahu mezi trenérem a hráčem.
O svém působení u Sinnera se Panichi vyjadřuje jen velmi zdrženlivě. Ze smluvních důvodů odmítá jít do detailů a připomíná, že jedním z důvodů ukončení spolupráce byly i jeho dřívější výroky po finále Roland Garros, kdy veřejně zmínil, že Sinner po porážce s Alcarazem plakal v šatně. Přesto na toto období vzpomíná velmi pozitivně, zejména na tříměsíční suspendaci italského tenisty.
"Ze smluvních důvodů nemohu mluvit konkrétně o vztahu s Jannikem. Obecně ale platí, že určitá improvizace může sportovcům pomoci lépe zvládat emoce. Mohu říct jen to, že tři měsíce jeho trestu byly jedním z nejlepších období mé profesionální kariéry. Tvrdě jsme pracovali, bavili se a s velkým respektem si vyměňovali vzájemné zkušenosti," uvedl Panichi.
S velkými emocemi pak mluví o dlouholeté spolupráci s Djokovičem. "Novak byl vždy o několik kroků napřed, pokud jde o práci s emocemi. Často jsem ho musel brzdit, aby našel rovnováhu mezi tím, kdy své emoce ovládat, kdy je ventilovat a v jaké míře. Okamžitě mezi námi vzniklo silné lidské pouto. Nikdy jsem nepotkal někoho tak zvědavého, s takovou touhou učit se a neustále se zlepšovat," vzpomíná.
Podle Panichiho spočívala Djokovičova výjimečnost ve schopnosti sdílet a okamžitě přetavit instrukce do vlastního systému. "Měl až zarputilou disciplínu a dokonalý cit pro detail. Vždycky chtěl zkoušet nové věci. Bylo to všechno velmi fyzicky náročné, ale výsledky byly zřejmé," doplnil.
Panichi se v rozhovoru dotkl i obecnějšího pohledu na ideální fyzickou kondici tenistů. "Pocházím z atletiky. Tenista by měl být jako dobrý desetibojař – ani příliš silový, ani jen výbušný. Někde mezi tím," vysvětluje. "V tomto ohledu vyčnívají dva hráči - Djokovič a Sinner. Velmi dobře na tom byl i Fognini a výborné předpoklady má Holger Rune."
Pozornost věnoval i ženskému tenisu. "Je radost sledovat, jak se po kurtu pohybuje Jasmine Paoliniová. Nohy Igy Šwiatekové jsou podle mě nejlepší na okruhu. Velký potenciál má také Emma Navarrová," uzavřel Panichi své hodnocení fyzické připravenosti současné tenisové elity.
Djokovič mění plány: Olympiáda 2028 nemusí být můj definitivní konec
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře