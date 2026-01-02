Konec Djokovičovy kariéry? Scénář bude zcela odlišný od Federera a Nadala, říká expert
Podle Ozma srbský rekordman neplánuje rozloučení ve stylu Rafaela Nadala či Rogera Federera, ale spíše postupný odchod, který by dal fanouškům čas se s jeho koncem smířit. Djokovič opakovaně zdůraznil, že zatím nemá v úmyslu pověsit raketu na hřebík, a navzdory tomu, že se mu sen o rekordním 25. grandslamovém titulu vzdaluje, trvá na tom, že chce v kariéře pokračovat.
Otázkou zůstává, jak bude jeho rozloučení vypadat. Zatímco Nadal oznámil konec kariéry v říjnu 2024 s tím, že posledním turnajem bude listopadový Davis Cup v Malaze, Federer odehrál svůj poslední zápas na Laver Cupu v září 2022 jen několik týdnů po oficiálním oznámení. V Djokovičově případě by však měl být dle Ozma scénář zcela odlišný.
"Novak si ještě zahraje na oblíbených turnajích, ale určitě navštíví i místa, kde ve své kariéře tolik nehrál. Nepůjde ale o nějaké rok trvající rozlučkové období, ale spíše o několik vybraných turnajů, přičemž odchod by neměl být náhlý," říká srbský expert.
Sám Djokovič nedávno prohlásil, že by rád hrál ještě minimálně dva roky a že olympijské hry v Los Angeles 2028 pro něj představují významnou motivaci. V době jejich konání mu bude 41 let a zároveň by obhajoval titul z pařížských her v roce 2020, kde ve finále porazil Carlose Alcaraze. Podle Ozma jde o mimořádně ambiciózní cíl, zvlášť s ohledem na to, že Djokovič byl v posledních letech náchylnější ke zraněním.
I přes pověst jednoho z nejlépe připravených sportovců své generace podle něj platí, že věk a fyzickou zátěž nelze obelstít donekonečna. Kondice, zdravotní stav, forma a především výkony na grandslamových turnajích tak budou hrát klíčovou roli v rozhodování o tom, kdy kariéru definitivně ukončí.
Djokovič naposledy vyhrál grandslam na US Open 2023, přičemž v posledních dvou letech dominovali největším turnajům především Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Jeho posledním grandslamovým finále zůstává Wimbledon 2024, kde podlehl Alcarazovi. Přesto si v roce 2025 připsal semifinálovou účast na všech čtyřech turnajích velké čtyřky.
Ozmo zároveň připomněl, že Djokovič se možná začíná smiřovat s tím, že další grandslamový titul už získat nemusí, jak naznačovaly jeho výroky po Wimbledonu a US Open. I tak ale zůstává motivace silná. Rozhodující podle něj bude, zda si Srb udrží úroveň odpovídající světové špičce.
"Pokud bude schopen hrát v elitní pětce, může pokračovat i po čtyřicítce. Pokud by však začal končit na grandslamových turnajích už ve druhém či třetím kole, mohl by to být impulz k dřívějšímu konci," dodává Ozmo.
